Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Am Montag, 27. Februar, kam es gegen 15.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Nordenstriftsweg Ecke Merschstraße. Beide beteiligte Fahrzeuge befuhren zunächst den Nordenstiftsweg in Richtung Westen. Unmittelbar vor der Kreuzung musste eine 35-jährige Hyundai-Fahrerin verkehrsbedingt abbremsten. Eine nachfolgende 22-Jährige fuhr mit ihrem VW auf und es kam zur Kollision. Die Hyundai-Fahrerin verletzte sich bei dem Unfall leicht. Sie wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Hammer Krankenhaus verbracht. Ein beteiligter Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf zirka 40.000 Euro geschätzt. Der Nordenstiftsweg war während der Unfallaufnahme gesperrt.(lh)

