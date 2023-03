Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Kroppach - Wohnungseinbruchsdiebstahl

Kroppach (ots)

In der Nacht auf Samstag, 18.03.2023, brachen unbekannte Täter in den frühen Morgenstunden vermutlich durch Aufhebeln eines Kellerfensters in ein Wohnhaus in der Hauptstraße, Kroppach, ein. Verschiedene Räume wurden durchwühlt. Entwendet wurde eine Geldbörse mit Papieren und Bargeld, weiteres Bargeld, ein IPad sowie mehrere Schlüssel.

