Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Wallenhorst: Einbruch in Bäckerei/ Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

In der Nacht zum Mittwoch brachen Unbekannte in zwei Bäckereien an der "Mindener Straße" in Osnabrück und an der "Klosterstraße" in Wallenhorst ein. Mit Gewalt verschafften sich die Diebe Zutritt zu den Geschäftsräumen und suchten nach Bargeld. Mit ihrer Beute flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu den Taten oder den Tätern geben können. Sie werden gebeten, sich mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

Polizei Osnabrück: 0541/327 -3203 oder -2115

Polizei Bramsche: 05461/94530

Insbesondere Bürgerinnen und Bürger, die zur Nachtzeit verdächtige Personen im Bereich von Bäckereien beobachten, werden gebeten dies an die zentrale Notrufnummr 110 zu melden.

