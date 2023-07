Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Gestohlener Roller auf Sportplatz in Brand gesetzt: Zeugen im Stadtteil Fasanenhof gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Fasanenhof:

Unbekannte haben in der Nacht zum heutigen Mittwoch im Kasseler Stadtteil Fasanenhof einen Motorroller gestohlen und anschließend wenige hundert Meter entfernt auf einem Sportplatz in Brand gesetzt. Das Kleinkraftrad wurde durch das Feuer völlig zerstört. Die Polizei ermittelt nun in beiden Fällen und erbittet Täterhinweise.

Ein Anwohner aus der Mörikestraße hatte das Feuer auf dem angrenzenden Sportplatz gegen 2 Uhr in der Nacht entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Die Einsatzkräfte konnte den Brand schnell löschen, dennoch fiel der auf der Tartanbahn liegende Roller den Flammen zum Opfer. Wie die anschließenden Ermittlungen der eingesetzten Streife des Polizeireviers Nord ergaben, war das Zweirad zuvor von einem Grundstück in der Simmershäuser Straße, nahe der Brentanostraße, gestohlen worden. Den offenbar im Laufe der Nacht stattgefundenen Diebstahl hatte der Eigentümer noch gar nicht gemerkt, als die Polizisten Kontakt zu ihm aufnahmen. Eine Fahndung nach den Tätern verlief ohne Erfolg.

Zeugen, die in der vergangenen Nacht im Stadtteil Fasanenhof verdächtige Beobachtungen gemacht haben und den Ermittlern Täterhinweise geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

