Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Tankstelle- Zeugensuche

Eisenach (ots)

In der zurückliegenden Nacht, gegen 01.10 Uhr gelangten unbekannte Personen in eine Tankstelle in der Gothaer Straße. Die Täter zerstörten eine Glasscheibe um in das Innere zu gelangen. Anschließend wurden Tabakwaren in noch unbekanntem Wert entwendet. Die Täter flüchteten in der Folge wahrscheinlich mit einem PKW. Der entstandene Sachschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen in der Gothaer Straße gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0001726/2023) in Verbindung zu setzen. (jd)

