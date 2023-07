Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Autobahn 44: Sattelzug fährt an Unfallstelle auf absichernden Streifenwagen auf; zwei Beamte verletzt

Kassel (ots)

Autobahn 44 (Landkreis Kassel): Am gestrigen Mittwochnachmittag fuhr ein Sattelzug auf der A 44 auf einen Streifenwagen der Polizeiautobahnstation Baunatal auf, der eine Unfallstelle absicherte. Die beiden dazugehörigen Autobahnpolizisten hatten zu diesem Zeitpunkt in dem Funkwagen gesessen und wurden bei dem Unfall verletzt. Alarmierte Rettungskräfte brachten die beiden 39 und 59 Jahre alten Beamten vorsorglich in Krankenhäuser, die sie nach ambulanter Behandlung letztlich wieder verlassen konnten. Die genaue Unfallursache ist derzeit noch unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Die Beamten waren gestern Nachmittag zunächst gegen 16:30 Uhr zu einem Unfall auf der A 44 in Fahrtrichtung Dortmund, zwischen den Anschlussstellen Kassel-Bad Wilhelmshöhe und Zierenberg, gerufen worden. Dort war es zum Zusammenstoß zwischen zwei Pkw gekommen, wobei jedoch niemand verletzt wurde. Während die Streife auf einen Abschlepper für einen der beschädigten Pkw wartete, musste der rechte Fahrstreifen weiterhin gesperrt bleiben. Zur Absicherung der Unfall- und Gefahrenstelle hatten die Beamten den Funkstreifenwagen mit eingeschaltetem Blaulicht auf dem rechten Fahrstreifen positioniert und zudem Warnbaken aufgestellt. Gegen 18 Uhr war dann der aus Berlin stammende 54 Jahre alte Fahrer des Sattelzuges aus noch unbekannten Gründen auf den Streifenwagen aufgefahren, wobei die beiden darinsitzenden Polizisten verletzt wurden. Sowohl an dem Funkwagen als auch an der Zugmaschine des Sattelzuges waren größere Sachschäden entstanden. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Zudem zog sich noch ein weiterer Autofahrer beim Überfahren von Trümmerteilen Schäden an seinem Pkw zu. Die Bergungsarbeiten an der Unfallstelle waren gegen 21 Uhr abgeschlossen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell