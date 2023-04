Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Neustadt

Kriminalpolizei ermittelt Ursache für Wohnungsbrand in Neustadt

Lübeck (ots)

Am Samstag, den 01.04.2023, kam es in der Straße Schorbenhöft in Neustadt zu einem Wohnungsbrand. Die ersten Ermittlungen der Kriminalpolizei haben ergeben, dass ein technischer Defekt an einem Akku-Ladegerät ursächlich für die Entstehung des Feuers gewesen sein dürfte. Ein Fremdverschulden konnte ausgeschlossen werden.

Gegen 16:30 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Neustadt alarmiert, weil bereits Flammen aus der Hochparterre-Wohnung eines Mehrfamilienhauses schlugen. Alle Bewohner konnten sich selbstständig in Sicherheit begeben, sodass niemand verletzt wurde. Die Wohnung blieb nach den Löscharbeiten unbewohnbar.

Die zunächst ungeklärte Brandursache wurde nun durch die zuständige Kriminalpolizeistelle Neustadt ermittelt: Die Ermittler gehen von einem technischen Defekt an einem Akku-Ladegerät aus. Dieser führte zu einer Überhitzung, sodass dieses platzte. Hierdurch kam es zu dem Brand des Sitzmöbels.

In diesem Zusammenhang wird auf den sicheren Umgang mit mobilen elektronischen Ladegeräten hingewiesen:

- Prüfen Sie, ob die verwendeten Ladegeräte eine CE-Kennzeichung tragen. - Vermeiden Sie die Verwendung bei extrem niedrigen oder hohen Temperaturen. - Laden Sie Akkus ausschließlich nach Bedienanleitung und nicht unbeaufsichtigt. Trennen Sie daher Netzstecker von Steckdosen beim Verlassen der Wohnung. - Stellen Sie mobile elektronische Geräte während des Ladens nicht auf weichen und brennbaren Untergründen ab. - Verwenden Sie Akkus nicht, wenn diese sichtbar undicht sind oder die Gehäuse, die Isolierung oder Pole mechanisch beschädigt sind.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell