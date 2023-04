Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Ostholstein- Kasseedorf

Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Lübeck (ots)

Ostholstein- Kasseedorf

Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Am Sonntag (09.04.) kam es auf der Oldenburger Straße in Kasseedorf nahe der Einmündung Wührenweg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 20-jährigen Motorradfahrer und dem 61-jährigen Fahrer eines Seats (beide aus Ostholstein). Der Zweiradfahrer musste schwer verletzt ins Krankenhaus.

Nach ersten Ermittlungen befuhr der 61-jährige Ostholsteiner in Begleitung seiner Ehefrau (60 Jahre) mit seinem Pkw die Oldenburger Straße in Richtung Schönwalde und beabsichtigte, kurz nach dem Wührenweg nach links in eine Stichstraße abzubiegen. Zu diesem Zeitpunkt kam ihm ein Zweiradfahrer entgegen, der sein Fahrzeug die Oldenburger Straße aus Schönwalde kommend in Richtung Ortskern Kasseedorf entlanglenkte.

In Höhe der Unfallstelle versuchte der junge Mann, dem abbiegenden Pkw auszuweichen, kollidierte jedoch mit dessen Fahrzeugheck und kam zu Fall. Er rutschte über die Fahrbahn und blieb an der Einmündung Wührenweg mit seinem Motorrad liegen. Schwer verletzt musste der junge Ostholsteiner zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden. Lebensgefahr bestand nicht. Das Ehepaar stand durch den Eindruck des Geschehens unter Schock, konnte aber nach der Unfallaufnahme seinen Weg fortsetzen.

An beiden Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden.

Die Ermittlungen werden bei der Polizeistation Schönwalde wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung geführt. In diesem Zusammenhang wird auch zu klären sein, mit welcher Geschwindigkeit der Motorradfahrer zum Unfallzeitpunkt unterwegs gewesen ist.

Zu Beginn der diesjährigen Motorradsaison gibt die Polizei folgende Tipps:

- Als Motorradfahrer sind Sie aufgrund der schmalen Silhouette schlecht zu sehen. Schalten Sie daher immer das Licht ein und tragen sie auffällige + reflektierende Kleidung - je bunter, desto besser.

- Überholen Sie nie im Kurvenbereich oder an unübersichtlichen Stellen. Fahren Sie einfach vorausschauend und jede Strecke so, als sei sie unbekannt.

- Beachten Sie immer den Straßenzustand (landwirtschaftlicher Betrieb findet ganzjährig statt!).

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell