Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Zeugen gesucht: Einbruchdiebstähle in Scheunen

Lübeck (ots)

Bereits in der Nacht von Sonntag zu Montag (2./3. April 2023) kam es im Ortsteil Koselau in Riepsdorf zu einem vollendeten und einem versuchten Einbruchdiebstahl in zwei Scheunen. Entwendet wurden unter anderem hochwertige Elektrogeräte. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Bisherigen Erkenntnissen zur Folge ereigneten sich die Taten zwischen Sonntagabend (2. April 2023) und Montag (3. April). Unbekannte brachen zunächst in eine Scheune in Koselau ein und entwendeten unter anderem Elektrosägen, Laubbläser und Motorsensen. Ein weiterer Fall wurde der Polizei in unmittelbarer Tatortnähe gemeldet: Hier versuchten der oder die Täter ebenfalls eine Scheune aufzubrechen. Der Versuch, in das Objekt zu gelangen, missglückte jedoch.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf 2.000 Euro.

Aufgrund der Menge und des Gewichts des Stehlguts wird von mehreren Tatbeteiligten ausgegangen, die zudem ein Fahrzeug benutzt haben dürften, um die Geräte zu transportieren.

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls und prüft einen Zusammenhang zwischen den Taten. Zur Aufklärung des Geschehens werden Zeugen gesucht, die im Umfeld der Straße Koselau-West verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesichtet haben oder sogar Angaben zum Verbleib des Diebesgutes machen können.

Hinweise werden bei der Polizeistation Grube unter der Rufnummer 04364-7669920 oder unter der E-Mail-Adresse Grube.Pst@polizei.landsh.de entgegengenommen.

Muzaffer Maubach

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell