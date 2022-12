Polizei Köln

POL-K: 221201-4-K Wohnungseinbrecher nach Handy-Alarm in Tatortnähe gestellt - Haftrichter

Köln (ots)

Nicht weit gekommen ist am Mittwochnachmittag (30. November) gegen 14.50 Uhr ein 39 Jahre alter mutmaßlicher Einbrecher in Köln-Ehrenfeld: Die geschädigte, zum Tatzeitpunkt abwesende Kölnerin (22) hatte von einer Überwachungskamera in ihrer Wohnung einen Video-Alarm auf ihr Handy erhalten und umgehend die Polizei angerufen. Die Kripo Köln beabsichtigt, den noch in unmittelbarer Nähe des Mehrfamilienhauses an der Leyendeckerstraße festgenommenen Drogenkonsumenten einem Haftrichter vorzuführen.

Bei seiner Flucht über den Hinterhof stoppten Polizisten den Verdächtigen und stellten bei ihm Goldschmuck und Werkzeug der Mieterin sicher. Diese hatte zuvor aufgrund ihrer Videodaten den 39-Jährigen für die Polizeifahndung gut beschrieben. (cg/kk)

