Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unfallflucht innerhalb von 10 Minuten in Straße "Am Fasanenhof": Hinweise auf Verursacher erbeten

Kassel (ots)

Kassel-Fasanenhof: Nur für rund 10 Minuten hatte die Besitzerin eines roten Renault Captur ihren Pkw am Dienstagnachmittag in der Straße "Am Fasanenhof" abgestellt, als ein unbekannter Verkehrsteilnehmer ihren geparkten Wagen touchierte und anschließend abhaute. Auf der Fahrerseite des Renaults waren tiefe Kratzer und ein Schaden von ca. 5.000 Euro entstanden. Ereignet hatte sich der Unfall zwischen 17:10 und 17:20 Uhr unweit der Ihringshäuser Straße. Von dem Unfallverursacher, der in Richtung Fuldatalstraße unterwegs gewesen sein muss, fehlt bislang jede Spur.

Die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei suchen nun nach Zeugen, die den Unfall am Dienstagnachmittag möglicherweise beobachtet haben und Hinweise auf den flüchtigen Verursacher geben können. Hinweise nimmt die Polizei in Kassel unter Tel. 0561 - 9100 entgegen.

