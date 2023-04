POL-MK: Katalysator gestohlen/Schaufensterscheibe beschädigt

Neuenrade (ots) - Ein 73-jähriger Altenaer wurde am Montag beim Einkaufen in einem Discounter an der Bahnhofstraße bestohlen. Als er sich gegen 12 Uhr zum Bezahlen an der Kasse anstellte, musste er feststellen, dass der Reißverschluss seiner Tasche offen stand und die Geldbörse nicht mehr in der Tasche steckte. Er erstattete Anzeige bei der Polizei. Die warnt weiter dringend vor Taschendieben, die insbesondere in den heimischen Discountern nach ihren meist älteren ...

