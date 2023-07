Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Fünf Verletzte bei Frontalzusammenstoß zwischen Habichtswald-Ehlen und Zierenberg

Kassel (ots)

Habichtswald (Landkreis Kassel):

Bei einem Frontalzusammenstoß auf der L 3220 zwischen Habichtswald-Ehlen und Zierenberg sind am gestrigen Donnerstagnachmittag fünf Personen verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten der Polizeistation Wolfhagen berichten, war es gegen 16:45 Uhr zu dem Unfall gekommen. Nach bisherigem Ermittlungsstand war ein 61-Jähriger aus Zierenberg mit seinem Toyota von Habichtswald-Ehlen kommend in Richtung Zierenberg unterwegs. Ca. 500 Meter vor Zierenberg stieß er frontal mit einem entgegenkommenden VW Transporter zusammen, der von einem 58-jährigen Mann aus Frankenberg (Eder) gesteuert wurde. Beide Fahrer sowie der 19-jährige Beifahrer aus Zierenberg in dem Toyota wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Die Insassen in dem Transporter, zwei 63 und 55 Jahre alte Männer aus Vöhl, erlitten schwere Verletzungen. Welches der beiden Fahrzeuge in den Gegenverkehr geraten war und den Unfall verursacht hatte, ist bislang noch ungeklärt und nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen, die bei der Polizeistation Wolfhagen geführt werden. In die Ermittlungen zum Unfallhergang wurde auch ein Gutachter miteingebunden. Der Gesamtsachschaden an dem Toyota und dem Transporter, die beide sichergestellt und abgeschleppt wurden, beläuft sich auf rund 22.000 Euro. Wegen der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen war die L 3220 bis 20:30 Uhr voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell