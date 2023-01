Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Laptop aus PKW während des Tankens entwendet

Neuss (ots)

Der 57-jährige Geschädigte tankte sein Auto am Montag (16.01.), gegen 12 Uhr, an der Zapfsäule einer Tankstelle an der Langemarckstraße in Neuss. Als er den Tankvorgang abgeschlossen hatte, begab er sich in die Tankstelle zur Bezahlung. Der Geschädigte ließ den Wagen unverschlossen an der Zapfsäule stehen. Währenddessen trat eine unbekannte männliche Person an das Fahrzeug heran, öffnete die hintere Tür und entwendete eine schwarze Laptoptasche mit einem älteren schwarzen Dell-Laptop sowie einen schwarzen Rucksack, in dem sich eine Thermoskanne befand. Der Täter ergriff daraufhin die Flucht in Richtung Stresemannallee.

Der männliche Beschuldigte kann wie folgt beschrieben werden:

- schlank - circa 185 Zentimeter - dunkler Mundnasenschutz - schwarze Mütze - schwarze Jacke - blaue Jeans - schwarz-weiße Schuhe

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Angaben zu dem Diebstahl oder dem Täter machen können oder die entwendeten Gegenstände aufgefunden haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 mit dem Kriminalkommissariat 14 in Verbindung zu setzen.

Die Polizei rät ausdrücklich: Schließen Sie Ihr Auto immer ab! Ein Auto ist kein Safe! Wertgegenstände im Fahrzeuginneren bieten einen Anreiz für Diebe. Lassen Sie keine Taschen oder andere Dinge im Auto zurück. Tipps zum Diebstahl rund ums Kraftfahrzeug gibt die Polizei unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell