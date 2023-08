POL-F: 230814 - 0954 Frankfurt - Sachsenhausen: Sexualdelikt in Lokal - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots) - (dr) In der Nacht von Samstag auf Sonntag (13. August 2023) kam es in Sachsenhausen zu einem sexuellen Übergriff auf eine junge Frau, bei der Zeugen einschritten und womöglich Schlimmeres verhinderten. Der Täter ergriff die Flucht. Eine 18-Jährige befand sich gegen 03:00 Uhr in Alt-Sachsenhausen und hielt sich zum Rauchen vor einem Lokal in der ...

