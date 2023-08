Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230816 - 0958 Frankfurt - Niederursel: Frau leistet Widerstand

Frankfurt (ots)

(dr) Am Dienstag (15. August 2023) trafen Polizeibeamte in der Thomas-Mann-Straße auf eine 33-jährige Frau und ihren 2-jährigen Sohn. Bei einer Kontrolle verhielt sie sich unkooperativ und aggressiv, was zu ihrer Festnahme führte.

Passanten meldeten der Polizei am Abend, dass eine augenscheinlich stark alkoholisierte Frau ihr 2-jähriges Kind an einer Trinkhalle ausgesetzt habe. Als eine Polizeistreife gegen 18.10 Uhr vor Ort eintraf, versuchte sich die Frau der Kontrolle zu entziehen. Die Beamten sprachen sie an und eröffneten ihr den Grund der Maßnahme. Da sie sich nicht ausweisen konnte, sollte sie nach Ausweisdokumenten durchsucht werden. Damit zeigte sie sich jedoch überhaupt nicht einverstanden und wurde aggressiv. Als ihr in der Folge Handfesseln angelegt wurden, leistete sie Widerstand und trat einem Beamten in den Unterbauch. Dieser blieb unverletzt.

Ein bei ihr durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,5 Promille. Nach erfolgter Blutentnahme und erkennungsdienstlicher Behandlung wurde sie wieder entlassen. Das Jugendamt wurde eingeschaltet und das 2-jährige Kind in Obhut genommen.

