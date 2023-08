Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230816 - 0957 Frankfurt - Eckenheim: Alkoholisierter Radfahrer nach Unfallflucht festgenommen

Frankfurt (ots)

(dr) Ein 35-jähriger Radfahrer verursachte gestern Abend (15. August 2023) in der Hügelstraße einen Verkehrsunfall und entschloss sich, den Unfallort einfach zu verlassen. Die Flucht war jedoch nur von kurzer Dauer. Polizeibeamte konnten den Mann wenig später festnehmen. Für besonderes Erstaunen sorgte ein bei ihm durchgeführter Atemalkoholtest.

Eine 38 Jahre alte Frau war gegen 21.55 Uhr mit ihrem Opel auf der Hügelstraße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 4 bremste sie ihr Fahrzeug verkehrsbedingt bis zum Stillstand ab. Zu diesem Zeitpunkt fuhr ein Radfahrer neben sie und stieß dabei gegen ihr Fahrzeug, was dadurch beschädigt wurde. Doch statt stehen zu bleiben trat der Mann in die Pedale und versuchte sich unerlaubt von der Unfallstelle zu entfernen. Dabei stürzte er zu Boden. Die Autofahrerin schaute sofort nach ihm. Der augenscheinlich unverletzte Mann nahm jedoch seine Beine in die Hand. Ein Passant konnte einer hinzugerufenen Polizeistreife den flüchtigen Mann beschreiben. Die Beamten nahmen den 35-Jährigen noch in der Nähe fest. Als sie bei ihm im Anschluss eine Atemalkoholmessung durchführten, staunten sie nicht schlecht. Das Ergebnis waren 4,26 Promille. Das Rad wurde sichergestellt und eine Blutentnahme durchgeführt.

Während bei Fahrern von Kraftfahrzeugen mit 1,1 Promille die absolute Fahruntüchtigkeit erreicht ist, liegt der Grenzwert auf dem Fahrrad bei 1,6 Promille, sodass sich Radfahrer aufgrund einer erheblichen Alkoholisierung ebenfalls strafbar machen können.

Im vorliegenden Fall wurde der Wert deutlich überschritten. Der 35-Jährige muss sich nun wegen der Trunkenheit im Verkehr sowie wegen des unerlaubten Entfernens vorm Unfallort verantworten. Den Führerschein musste er bereits zuvor aufgrund eines Verkehrsdeliktes abgeben.

