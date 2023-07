Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 27.07.2023 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Hardheim: Trickdiebin unterwegs - Zeugen gesucht

Eine Trickdiebin erbeutete am Mittwochnachmittag in Hardheim mehrere hundert Euro Bargeld. Die Frau betrat, gegen 14 Uhr, einen Friseursalon in der Würzburger Straße und täuschte Interesse am Kauf eines Artikels vor. Diesen wollte sie mit einem 200 Euro-Schein bezahlen. Da die Täterin nur gebrochen Deutsch sprach, holte sie einen Zettel heraus und zeigte diesen der Inhaberin. Anschließend begab sie sich, unter einem Vorwand, hinter den Tresen und gab vor etwas aufschreiben zu wollen. Anschließend verließ sie den Laden. Kurz darauf wurde das Fehlen des Bargeldes festgestellt. Die Täterin wird wie folgt beschrieben: - Circa 40 Jahre alt - Circa 1,65 Meter bis 1,70 Meter groß - Lange, dunkle Haare - Sie trug eine dunkle Hose und ein helles Oberteil Die selbe Frau erbeutete einige Stunden später weiteres Bargeld und ein Smartphone in einem Friseursalon in der Hauptstraße in Neuenstadt am Kocher. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Angaben zur Täterin machen können. Hinweise nimmt der Polizeiposten Hardheim unter der Telefonnummer 06283 50540 entgegen

Schefflenz: PKW überschlagen - Zwei Verletzte

Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Dienstagnachmittag bei Schefflenz. Ein 36-Jähriger befuhr gegen 15.30 Uhr mit seinem Opel die Bundesstraße 292 von Adelsheim kommend in Richtung Schefflenz. In einer Rechtskurve kam er mit seinem Fahrzeug aus bisher unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Leitpfosten und rollte die Böschung hinunter. Hier überschlug sich der Opel und kam im Anschluss in einem Gebüsch zum Stehen. Bei dem Unfall wurden der Fahrer und sein 7 Jahre alter Mitfahrer leicht verletzt und in Krankenhäuser eingeliefert. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

