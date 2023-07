Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 26.07.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn: Mit Alkohol im Blut Unfall verursacht und geflüchtet

Am Dienstagabend verursachte ein 37-Jähriger in Heilbronn einen Unfall und flüchtete anschließend. Gegen 21.30 Uhr fuhr der Mann in der Würzburger Straße mit seinem Mercedes auf den Opel einer 56-Jährigen auf. Als die Opel-Fahrerin die Polizei zur Unfallaufnahme hinzurief, flüchtete der Mercedes-Fahrer von der Unfallörtlichkeit. Die Polizisten konnten den Mann kurz darauf an seiner Wohnanschrift einer Verkehrskontrolle unterziehen. Hierbei fiel auf, dass der 37-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht und zeigte einen Wert von über 0,8 Promille. Daher musste der Mann die Beamten in ein Krankenhaus begleiten und dort eine Blutprobe abgeben. Er muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

Heilbronn: Verkehrsteilnehmer mit Pfefferspray angegriffen - Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen, nachdem ein Autofahrer am Dienstagvormittag in Heilbronn einem anderen Fahrzeuglenker Pfefferspray ins Gesicht gesprüht haben soll. Gegen 11.30 Uhr war ein 41-Jähriger mit seinem Hyundai und der bisher Unbekannte in seinem Skoda auf der Autobahn 6 in Richtung Untereisesheim unterwegs. Hier soll der Skoda-Fahrer den Hyundai geschnitten haben. Hierauf reagierte der 41-Jährige, indem er die Hupe betätigte. Im weiteren Verlauf fuhren beide Personen von der Autobahn ab und in die Neckartalstraße ein. An einer roten Ampel soll der Unbekannte den Hyundai-Fahrer zunächst beleidigt und ihn anschließend ausgebremst haben. Im weiteren Verlauf, an der nächsten roten Ampel, sprühte der Skoda-Fahrer Pfefferspray durch das geöffnete Fenster ins Gesicht des 41-Jährigen. Ein durch die Polizei hinzugerufener Rettungswagen brachte den Mann zur Behandlung in ein Krankenhaus. Der Unbekannte setzte seine Fahrt fort. Wer kann Angaben zu den Vorkommnissen auf der Neckartalstraße machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Heilbronn-Böckingen unter der Telefonnummer 07131 204060 entgegen.

Heilbronn: Zeugen nach versuchtem Diebstahl gesucht

Nachdem ein Mann am Dienstagabend in Heilbronn versuchte, Geld aus der Kasse in einem Discounter zu stehlen, sucht die Polizei Zeugen. Der Mann passierte gegen 17 Uhr mit einem Croissant in der Hand den Kassenbereich des Marktes in der Stuttgarter Straße. Als sich in diesem Moment die Kasse der Kassiererin öffnete, griff der Unbekannte hinein und entnahm zwei Geldscheine. Geistesgegenwärtig entriss die Kassiererin dem Mann die Scheine und dieser flüchtete. Bei der Flucht rannte er gegen die Glasschiebetüre des Discounters. Zwei Mitarbeiter verfolgten den Unbekannten noch kurz, mussten die Verfolgung aber kurze Zeit später abbrechen. Eine anschließende Fahndung nach dem Mann verlief negativ. Wer kann Angaben zu den Geschehnissen oder zu dem Flüchtigen machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 entgegen.

Zaberfeld-Michelbach: Versuchter Einbruch in Reihenhaus - Wer hat was gesehen?

Eine unbekannte Person versuchte sich am Dienstag unberechtigt Zutritt zu einem Reihenhaus in Zaberfeld-Michelbach zu verschaffen. Zwischen 7.30 Uhr und 16.45 Uhr hebelte der Täter oder die Täterin mit einem unbekannten Werkzeug an der Eingangstüre des Reihenmittelhauses in der Goethestraße. Vermutlich aufgrund der sich im Haus befindenden Hunde ließ die Person nach wenigen Versuchen von ihrem Vorhaben ab. Der verursachte Sachschaden wird auf circa 450 Euro geschätzt. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07133 2090 beim Polizeirevier in Lauffen am Neckar zu melden.

Weinsberg: PKW-Aufbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Am frühen Mittwochmorgen versuchte ein Unbekannter einen PKW in Weinsberg aufzubrechen. Gegen 0.30 Uhr kam ein 45-Jähriger von der Arbeit nach Hause in die Straße "Unteres Tor". Hier überraschte er einen Mann, der gerade mehrfach gegen die hintere linke Scheibe eines PKWs schlug. Als der Täter von dem Zeugen gestört wurde, rannte er Richtung Dornfeldstraße davon. Der Mann kann wie folgt beschrieben werden: - Circa 1,80 Meter groß - Schlank - Trug ein weißes Oberteil - War vermutlich mit einem weißen Schal vermummt. Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen oder dem Täter machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinsberg, Telefon 07132 93710, zu melden.

Ilsfeld: LKW-Fahrer nach Unfallflucht gesucht

Am Dienstagmorgen schob der Fahrer eines LKWs beim rückwärts Ausparken mit seinem Fahrzeug zwei geparkte PKW in Ilsfeld aufeinander und flüchtete anschließend. Gegen 8.30 Uhr rangierte der Unbekannte seinen LKW in der Reinhold-Würth-Straße. Hierbei stieß er mit seinem Fahrzeug zunächst gegen einen hinter ihm geparkten Ford eines 30-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Ford auf den wiederum dahinter geparkten Fiat eines 22-Jährigen aufgeschoben. An den PKW entstand Sachschaden in Höhe von circa 4.000 Euro. Der LKW-Fahrer setzte seine Fahrt im Anschluss fort, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern oder die Polizei zu informieren. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Flüchtigen machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Weinsberg unter der Telefonnummer 07134 9920 entgegen.

