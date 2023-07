Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 25.07.2023 mit einem Bericht aus dem Stadtkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Zeugen nach Überfall auf Tankstelle gesucht

Einen größeren Polizeieinsatz gab es am Dienstagmorgen an einer Tankstelle in der Großgartacher Straße 218 in Heilbronn-Böckingen. Gegen 6.25 Uhr betrat eine bislang unbekannte männliche Person den Verkaufsraum und forderte unter Vorhalt einer Schusswaffe Geld von dem Tankstellenmitarbeiter. Der Mitarbeiter kam dieser Forderung nach und händigte dem Täter einen dreistelligen Betrag aus. Anschließend entfernte sich die männliche Person zu Fuß vom Tankstellenareal. Die Polizei war schnell mit zahlreichen Streifenfahrzeugen im Einsatz und hat die Ermittlungen wegen schwerer räuberischer Erpressung aufgenommen. Die Fahndung nach dem Tatverdächtigen verlief negativ. Der Mann kann wie folgt beschrieben werden:

- ca. 30-40 Jahre alt - ca. 175cm groß, kräftige /athletische Statur - dunkler Kinn- und Oberlippenbart - trug zur Tatzeit eine dunkle Basecap mit "π - Zeichen" und silberfarbenem Aufkleber; eine schwarze Nike Trainingsjacke mit weißem Streifen auf den Ärmeln; eine schwarze, kurze Hose und weiße Sneaker mit weißen Tennissocken - spricht akzentfrei deutsch

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise zu der Tat oder der gesuchten Person geben kann, soll sich unter der Telefonnummer 07131 104-4444 melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell