POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 25.07.2023 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Künzelsau: Betrunkene Frau mit Auto unterwegs

Mit 1,5 Promille war ein 23-Jähriger mit seinem Auto in der Nacht von Montag auf Dienstag in Künzelsau unterwegs. Gegen 23 Uhr befuhr der BMW-Fahrer den Wertwiesenparkplatz. Hierbei fiel er den entgegenkommenden Polizeibeamten auf, woraufhin sie den Wagen mit dem 23-Jährigen kontrollierten. Bei der Überprüfung stellten sie starken Alkoholgeruch in dem Seat fest. Der daraufhin durchgeführte Atemalkoholtest war positiv und zeigte 1,5 Promille an. Im Anschluss ging es für den Fahrer zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Der Führerschein des Betrunkenen wurde beschlagnahmt. Er muss sich nun wegen der Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten und mit Konsequenzen für seine Fahrerlaubnis rechnen.

Bretzfeld-Unterheimbach: Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht

Einbrecher verschafften sich zwischen dem 10. Juli und dem 25. Juli unbemerkt Zutritt zu einer Wohnung in Bretzfeld-Unterheimbach, während die Bewohner im Urlaub waren. Innerhalb dieses Zeitraums begaben sich die Unbekannten zu der Wohnung in der Otto-Schäffler-Straße, hebelten ein Fenster auf und stiegen so in die Räumlichkeiten ein. Im Inneren durchsuchten sie das Inventar und nahmen diverse Wertgegenstände und Schmuck mit. Der Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Bretzfeld hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch oder den Einbrechern machen können, sich unter der Telefonnummer 07941 9300 zu melden.

Öhringen: Auto touchiert und weitergefahren - Zeugen gesucht

Eine unbekannte Person verursachte am Montag einen Verkehrsunfall in Öhringen und fuhr anschließend weiter. Zwischen 7.45 Uhr und 17 Uhr stand der Audi A3 Sportsback auf einem Firmenparkplatz in der Straße "Im Flürle". Die unbekannte Person touchierte vermutlich beim Rangieren den Wagen. Anstatt den Verpflichtungen als unfallbeteiligte Person nachzukommen und den Schaden zu melden, fuhr sie davon. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Öhringen, Telefon 07941 9300, zu melden.

