Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 25.07.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Bad Rappenau-Obergimpern: "Roter Flitzer" kollidiert mit PKW

Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro ist das Ergebnis eines Unfalls am Montagnachmittag in Bad Rappenau-Obergimpern. Gegen 16.30 Uhr wollte eine 33-Jährige mit ihrem PKW aus einer Hofeinfahrt in den Mühlbergweg einfahren. Aufgrund einer Baustelle musste die Frau über die seitlich zum Mühlbergweg verlaufenden Bahnschienen der Krebsbachtalbahn fahren. Vermutlich übersah die 33-Jährige beim Auffahren auf die Schienen den entgegenkommenden "Roten Flitzer". Dessen Führer leitete noch eine Vollbremsung ein, konnte aber einen Zusammenstoß mit dem PKW nicht verhindern. Durch die Kollision wurde das Fahrzeug der Frau zurück in die Hofeinfahrt geschoben und kam an der Hauswand zum Stehen. Verletzt wurde niemand. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

Heilbronn: Mit über 1,6 Promille Unfall verursacht

Da er am frühen Dienstagmorgen betrunken in Heilbronn einen Unfall verursachte, muss ein 48-Jähriger seinen Führerschein abgeben. Gegen 0.45 Uhr befuhr der Mann mit seinem Mercedes die Theresienstraße und bog nach links in die Karlsruher Straße ab. Hierbei überfuhr er mit seinem Fahrzeug eine Verkehrsinsel und beschädigte ein dort stehendes Verkehrszeichen. Anschließend setzte der 48-Jährige seine Fahrt fort, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern. Ein Zeuge konnte den Vorfall beobachten, informierte die Polizei und vor dem Unfallverursacher hinterher. Kurz darauf konnte der Mann in Untereisesheim einer Kontrolle unterzogen werden. Im Rahmen der Kontrollmaßnahmen zeigte der Mercedes-Fahrer starke Ausfallerscheinungen, weshalb ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Dieser zeigte einen Wert von über 1,6 Promille. Daher musste der Mann die Polizisten in ein Krankenhaus begleiten und dort eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde einbehalten. Er muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

Möckmühl: Ein Verletzter bei Unfall

Ein Verletzter und Sachschaden in Höhe von circa 22.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Sonntagabend in Möckmühl-Züttlingen. Gegen 18 Uhr befuhr ein 58-Jähriger mit seinem Fiat 500 die Neuenstadter Straße in Richtung Möckmühl. Zeitgleich bog eine 33-Jährige mit ihrem VW Golf von der Straße "Brunnenberg" in die Neuenstadter Straße ein. Hierbei übersah die Frau wahrscheinlich den vorfahrtsberechtigten Fiat und die Fahrzeuge kollidierten miteinander. Bei dem Aufprall wurde der 58-Jährige leicht verletzt, musste aber nicht in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Bad Wimpfen: Hochwertige Baugeräte von Baustelle gestohlen - Zeugen gesucht

Bisher Unbekannte entwendeten zwischen Samstagmittag und Dienstagmorgen hochwertige Baugeräte von einer Baustelle in Bad Wimpfen. Im Zeitraum von Samstag, 16 Uhr und Dienstag, 6.30 Uhr, verschafften sich die Täter zunächst durch das Öffnen eines Bauzauns Zutritt zu der Baustelle in der Schulstraße. Anschließend öffneten sie gewaltsam das Fenster eines Bürocontainers und gelangten so ins Innere. Hier wurden im Anschluss drei Baugeräte entwendet. Im Anschluss begaben sich die Unbekannten zu einem weiteren Container und öffneten diesen, vermutlich mit einem zuvor aufgefundenen Schlüssel. Auch hier wurden weitere Baugeräte abtransportiert. Der Wert der gestohlenen Geräte liegt im fünfstelligen Eurobereich. Zum Abtransport der zum Teil großen Gerätschafften müssen die Täter ein Fahrzeug genutzt haben. Dieses war vermutlich auf im Parkplatzbereich des "Birkensees" abgestellt. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise nimmt der Polizeiposten Bad Wimpfen unter der Telefonnummer 07063 93340 entgegen.

