Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mopedfahrer flüchtete

Kaltennordheim (ots)

Einfach nicht anhalten wollte ein 15-jähriger Mopedfahrer als ihn Beamte Suhler Einsatzunterstützung in Kaltennordheim kontrollieren wollten. Er ignorierte das Blaulicht und die Sirene, stattdessen gab er Gas. Die Flucht am Dienstagabend verlief über mehrere Straßen und endete auf einem Feldweg. Der Mopedfahrer stürzte nämlich und blieb leicht verletzt liegen. Die anschließende Kontrolle zeigte neben der baulichen Veränderung am Simson-Moped, welche zur deutlichen Leistungssteigerung führte, auch die fehlende Fahrerlaubnis des jungen Mannes. Mehrere Anzeigen waren die Folge.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell