Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 24.07.2023 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Buchen-Hainstadt: Zeugen nach Sachbeschädigung an PKW gesucht

Die Polizei sucht Zeugen, nachdem eine unbekannte Person am Sonntagabend in Buchen-Hainstadt die Heckscheibe eines Mitsubishi Outlander beschädigte. Der 49-jährige Besitzer des Fahrzeuges hatte dieses gegen 20.30 Uhr in der Rothigstraße abgestellt. Als er gegen 21.30 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er den Schaden an der Scheibe fest. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zum Täter oder der Täterin geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 beim Polizeirevier Buchen zu melden.

Mudau: Illegal Müll entsorgt - Zeugen gesucht

Unbekannte lagerten letzte Woche bei Mudau illegal Müll ab. Zwischen Mittwoch und Freitag wurden im Waldgebiet zwischen Oberndorf und Langenelz, rechts der Landesstraße 523, ganze Fenster, Fahrzeugteile eines Mercedes, Öldosen, Leuchtstoffröhren, Betonelemente und vieles mehr abgelegt und zu einem Berg gestapelt. Da es sich um eine sehr große Menge Müll handelt, kann der Transport an den Ablageort nur mit einem großen Anhänger oder einem LKW erfolgt sein. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zur Herkunft des Mülls oder dessen Besitzer machen können, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 beim Polizeirevier Buchen zu melden.

Walldürn: Motorradfahrer mit Traktor kollidiert

Schwer verletzt wurde ein Motorradfahrer bei einem Unfall am Samstagabend bei Walldürn. Gegen 20.30 Uhr befuhr ein 21-Jähriger mit seinem Traktor die Landesstraße 518 und wollte am Ortseingang von Altheim nach links in eine Hofeinfahrt einbiegen. Beim Abbiegevorgang übersah er vermutlich aufgrund der tiefstehenden Sonne einen entgegenkommenden 51-Jährigen auf seiner Suzuki, weshalb die Fahrzeuge kollidierten. Bei dem Zusammenstoß wurde der Zweiradfahrer schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 9.000 Euro geschätzt.

Osterburken: Wiederstand gegen polizeiliche Maßnahmen geleistet

Nachdem ein 31-Jähriger am frühen Sonntagmorgen in Osterburken in Gewahrsam genommen werden sollte, leistete dieser Widerstand gegen die eingesetzten Beamten. Gegen 1.45 Uhr wurde der Polizei eine Schlägerei im Kirchbergring gemeldet. Im Rahmen einer Geburtstagsfeier eskalierte ein Streit, weshalb der 31-Jährige eine Schlägerei mit seinem Kontrahenten beginnen wollte. Dies wurde durch weitere Anwesende verhindert und der Mann von vier Person bis zum Eintreffen der Polizei auf dem Boden festgehalten . Da sich der 31-Jährige vermutlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde ihm durch die Beamten der Gewahrsam erklärt und er sollte zum Streifenwagen gebracht werden. Auf dem Weg dorthin wehrte sich der Mann gegen die Maßnahmen und beleidigte die Polizisten. Anschließend wurde er zum Polizeirevier Buchen gebracht. Während der kompletten Maßnahmen zeigte sich der stark alkoholisierte Mann aggressiv und wehrte sich. Ein auf dem Polizeirevier Buchen durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von fast 1,6 Promille. Trotz der andauernden Widerstandshandlungen wurde kein Beamter verletzt. Der 31-Jährige musste die Nacht in einer Zelle verbringen.

Haßmersheim/Mosbach: Unter Betäubungsmitteleinfluss im Straßenverkehr unterwegs

Mit fahrerlaubnisrechtlichen Maßnahmen muss ein 19-Jähriger rechnen, nachdem er am frühen Montagmorgen mit Betäubungsmitteln im Blut am Straßenverkehr teilnahm. Der junge Mann befuhr mit seinem Seat, gegen 2 Uhr, die Landesstraße 588 von Haßmersheim kommend in Richtung Mosbach, als eine vor ihm fahrende Streifenwagenbesatzung auf ihn aufmerksam wurde und ihn einer Verkehrskontrolle unterzog. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten bei dem 19-Jährigen Auffälligkeiten fest, welche auf eine akute Drogenbeeinflussung hindeuteten. Im weiteren Verlauf lehnte der Seat-Fahrer einen Urinschnelltest ab und räumte den Konsum von THC am vergangenen Wochenende ein. Daher musste er die Polizisten ins Krankenhaus begleiten und eine Blutprobe abgegeben. Dem 19-Jährigen wurde die Nutzung von fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen für 24 Stunden untersagt.

Nur drei Stunden zuvor hatten die selben Beamten einen 50-Jährigen kontrolliert, der in seinem BMW die Anton-Gmeinder-Straße in Mosbach befuhr. Auch dieser hatte Anzeichen für eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung gezeigt und musste eine Urinprobe abgeben. Nachdem der durchgeführte Urinvortest positiv auf THC verlief, musste auch der BMW-Fahrer mit den Beamten ins Krankenhaus und dort eine Blutprobe abgeben. Auch ihm wurde das Führen von fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen für 24 Stunden untersagt und führerscheinrechtliche Maßnahmen könnten folgen.

Walldürn: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Die Polizei sucht Zeugen, nachdem eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug zwischen Donnerstag und Freitag eine Mauer in Walldürn beschädigte und anschließend flüchtete. Zwischen Donnerstagmittag, 12 Uhr, und Freitagvormittag, 10.30 Uhr, wurde der Schaden an der Mauer in der Lindenstraße verursacht. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell