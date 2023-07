Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 24.07.2023 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Waldenburg: Auto von Solarpanel getroffen - Zeugen gesucht

Glück im Unglück hatte ein Autofahrer am Donnerstagnachmittag auf der Autobahn 6 bei Waldenburg, als sein Pkw von einem herabfallenden Solarpanel eines Wohnanhängers getroffen wurde. Der 57-Jährige befuhr mit seinem Auto die mittlere Fahrspur der A6 zwischen den Anschlussstellen Kupferzell und Neuenstein in Richtung Heilbronn/Mannheim. Gegen 16 Uhr löste sich von einem vorausfahrenden und bislang unbekannten Pkw mit Wohnanhänger ein Solarpanel vom Dach des Wohnwagens. Nach mehreren Metern Flug durch die Luft traf das Panel das Auto des 57-Jährigen im Bereich der Windschutzscheibe auf der Fahrerseite. Verletzt wurde niemand. Es entstand lediglich Sachschaden. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist an dem Pkw mit Wohnwagen ein Pforzheimer Kennzeichen (PF) angebracht. Die Verkehrspolizei Weinsberg sucht nun weitere Zeugen des Vorfalls und den Halter/Fahrer oder die Halterin/Fahrerin des Pkw mit Wohnwagen. Diese werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst Weinsberg unter der Telefonnummer 07134 5130 zu melden.

Forchtenberg: Betrunkene Frau mit Auto unterwegs

Mit mehr als 1,5 Promille war eine 40-Jährige mit ihrem Auto in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Forchtenberg unterwegs. Gegen 23.35 Uhr befuhr die Seat-Fahrerin die Kochertalstraße von Weißbach in Richtung Forchtenberg. Hierbei fiel sie Polizeibeamten auf, da sie mit ihrem Wagen Schlangenlinien fuhr. Die Polizisten hielten die Frau an und kontrollierten diese. Bei der Überprüfung stellten sie starken Alkoholgeruch in dem Seat fest. Der daraufhin durchgeführte Atemalkoholtest der 40-Jährigen war positiv und zeigte mehr als 1,5 Promille an. Im Anschluss ging es für die Fahrerin zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Der Führerschein der Betrunkenen wurde beschlagnahmt. Sie muss sich nun wegen der Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten und mit Konsequenzen für ihre Fahrerlaubnis rechnen.

Künzelsau: Mit mehr als 1,8 Promille Auto gefahren

Eine aufmerksame Zeugin verständigte die Polizei Künzelsau am späten Freitagabend, da eine offenbar betrunkene Tesla-Fahrerin in Künzelsau unterwegs war. Gegen 21 Uhr bemerkte die Frau, dass an der Bushaltestelle in der Straße "Oberweiler" eine Frau einen sehr verwirrten Eindruck machte, sie nach Alkohol roch und mit ihrem weißen Tesla davonfuhr. Die alarmierten Polizeibeamten besuchten die 35-jährige Frau anschließend an ihrer Wohnanschrift. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab mehr als 1,8 Promille. Sie musste daraufhin in Begleitung der Polizei zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Sie muss nun mit Konsequenzen für ihre Fahrerlaubnis und mit einem Strafverfahren wegen der Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen.

Öhringen: Auto touchiert und weitergefahren - Zeugen gesucht

Eine unbekannte Person verursachte am Samstag einen Verkehrsunfall in Öhringen und fuhr anschließend weiter. Zwischen 4 Uhr und 14 Uhr stand der Audi A3 am Fahrbahnrand der Freiherr-vom-Stein-Straße. Die unbekannte Person touchierte vermutlich beim Vorbeifahren den Wagen. Anstatt den Verpflichtungen als unfallbeteiligte Person nachzukommen und den Schaden zu melden, fuhr sie davon. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Öhringen, Telefon 07941 9300, zu melden.

Künzelsau: Verkehrskontrollen nach Festival

Am Sonntag zwischen 9 Uhr und 14.30 Uhr kontrollierten Polizeibeamte die wegfahrenden Besucher des Boarstream-Festivals bei Künzelsau. Insgesamt überprüften die Beamten 62 Fahrzeuge. Bei zehn Fahrenden wurde eine Beeinflussung durch Drogen oder Alkohol festgestellt. Zudem fanden sie Kleinstmengen an Drogen bei zwei der kontrollierten Personen. Sie müssen nun alle mit Konsequenzen für ihre Fahrerlaubnis und mit einer Strafanzeige rechnen.

