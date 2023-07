Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 24.07.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn-Böckingen: Zwei PKW nach Tuningtreff sichergestellt

Beamtinnen und Beamte der Polizeireviere Heilbronn-Böckingen und Heilbronn, sowie der Verkehrspolizeiinspektion führten am Sonntag im Rahmen eines Tuningtreffens in Heilbronn-Böckingen An- und Abfahrtskontrollen durch. In der Zeit von 10 Uhr bis 18 Uhr kontrollierten die Polizisten in der Neckargartacher Straße insgesamt 60 Fahrzeuge und 65 Personen. Bei den Kontrollen wurden zwei Autos sichergestellt, da weitere technische Überprüfungen notwendig sind. Zudem wurden diverse Ordnungswidrigkeiten geahndet. Unter anderem müssen zehn Kontrollierte mit einer Anzeige wegen des Erlöschens der Betriebserlaubnis rechnen.

Heilbronn: Mehrere Verstöße bei Tuningkontrollen - Ein Fahrzeug sichergestellt

Am Freitag, zwischen 17 Uhr und 23 Uhr, führten Beamtinnen und Beamte der Verkehrspolizeiinspektion, der Polizeireviere Heilbronn, Wertheim und Lauffen am Neckar, sowie der Polizeihundeführerstaffel Tuningkontrollen im Stadtgebiet Heilbronn durch. Im Rahmen der Kontrollmaßnahmen wurden 8 Fahrzeuge kontrolliert bei welchen die Betriebserlaubnis erloschen war. Außerdem fertigten die Polizistinnen und Polizisten zwölf Ordnungswidrigkeitenanzeigen, unter anderem wegen unnötigem Lärm und Geschwindigkeitsverstößen und händigten 8 Mängelberichte aus. Ein PKW wurde sichergestellt. Zwischen 20 Uhr und 23 Uhr wurden Geschwindigkeitsmessungen in der Austraße durchgeführt. Drei gemessene Fahrzeugführer müssen nun mit einer Anzeige rechnen. Der Schnellste von ihnen war mit 79 km/h, bei erlaubten 50 km/h, unterwegs.

Heilbronn-Böckingen: Einbruch in Mehrfamilienhaus - Zeugen gesucht

Eine bisher unbekannte Person verschaffte sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag unberechtigt Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in Heilbronn-Böckingen. Zwischen Samstagabend, 20.15 Uhr und dem nächsten Morgen, 2 Uhr, gelangte der oder die Unbekannte über eine unverschlossene Kellertüre in das Gebäude in der Heckenstraße. Im Keller wurden im Anschluss die Türen zu drei Kellerparzellen gewaltsam aufgebrochen. Danach begab sich der Täter oder die Täterin ins Treppenhaus, entwendete ein Paar Schuhe öffnete auf bisher unbekannte Weise die Wohnungstüre der Erdgeschosswohnung. In der Wohnung entwendete er oder sie Bargeld in dreistelliger Höhe und flüchtete anschließend. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 204060 beim Polizeirevier Heilbronn-Böckingen zu melden.

Eppingen-Dammhof: Quadfahrer löst Brand aus

Vermutlich der heiße Motor eines Quads war die Ursache für einen Flächenbrand am Sonntagabend in Eppingen-Dammhof. Gegen 17.30 Uhr fuhr ein 18-Jähriger mit seinem Quad über ein abgeerntetes Getreidefeld, als sich das frisch gemähte Stroh am heißen Motor entzündete. Auch das Gefährt des jungen Mannes fing Feuer. Durch die hinzugerufene Feuerwehr konnte der Brand zügig gelöscht werden. Außerdem wurde mit sechs Traktoren das Feld umgegraben um eine weitere Ausbreitung zu verhindern. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden am Quad kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Bad Rappenau: Polizei sucht dunklen Audi nach Unfallflucht

Sachschaden in Höhe von circa 60.000 Euro ist das Ergebnis eines Unfalls am Samstagabend bei Bad Rappenau. Gegen 22.15 Uhr befuhr ein 25-Jähriger mit seinem Porsche die Landesstraße 528 von Bad Wimpfen kommend in Richtung Heinsheim. In einer Linkskurve soll ihm ein dunkler Audi Kombi auf seiner Fahrspur entgegengekommen sein, weshalb der junge Mann mit seinem Fahrzeug auswich und in den Grünstreifen gekommen sein soll. Anschließend lenkte er gegen und fuhr nach links in die Böschung. Hier kippte der Porsche auf die Beifahrerseite und prallte mit dem Dach gegen einen Baum. Der Fahrer und seine Beifahrerin konnten sich unverletzt aus dem Wrack befreien. Der Fahrer oder die Fahrerin des Audis setzte seine oder ihre Fahrt fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Der Porsche war nach dem Aufprall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Eppingen unter der Telefonnummer 07262 60950 entgegen.

Eppingen: Mit über 1,7 Promille gegen Straßenlaterne gefahren

Ein 26-Jähriger musste am Samstagabend in Eppingen seinen Führerschein abgeben nachdem er betrunken gegen eine Straßenlaterne gefahren ist. Gegen 20.50 Uhr befuhr der Mann mit seinem Skoda die Eisenbahnstraße und kam vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte das Fahrzeug mit einer Straßenlaterne und kam anschließend wieder auf der Fahrbahn zum Stehen. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten eine mögliche Alkoholisierung des Fahrers fest, weshalb dieser einen Atemalkoholtest durchführen musste. Nachdem der Test eine Wert von über 1,7 Promille anzeigte musste der 26-Jährige die Polizisten in ein Krankenhaus begleiten und dort eine Blutprobe abgeben. Der entstandene Sachschaden wird auf über 10.000 Euro geschätzt.

Heilbronn: Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Die Polizei sucht Zeugen, nachdem ein bisher Unbekannter am frühen Sonntagmorgen in Heilbronn eine Türe und einen Roller beschädigte. Der Mann verließ gegen 5.30 Uhr ein Gebäude in der Allee. Auf seinem Weg nach draußen schlug er die Eingangstüre mehrfach gegen die Wand und stieß einen Roller um. Nach einer kurzen, verbalen Auseinandersetzung mit dem 19-jährigen Besitzer des Zweirads entfernte sich der Unbekannte in Richtung Sonnengasse. Der Mann wird wie folgt beschrieben: - Circa 1,70 Meter groß - Circa 80 Kilo schwer - Kurze braune Haare und kurzer Bart - Bekleidet lediglich mit einer Badehose und Badeschlappen Zeugen, die Angaben zur Tat oder dem Täter machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Heilbronn: Ein Verletzter bei Unfall

Ein Verletzter und Sachschaden in Höhe von circa 25.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Sonntagmorgen bei Heilbronn. Gegen 0 Uhr befuhr ein 18-Jähriger mit seinem Skoda die Bundesstraße 27 in südlicher Richtung. Auf Höhe der Horkheimer Straße wollte der junge Mann nach links in diese einbiegen. Hierbei übersah er vermutlich den aus Richtung Heilbronn kommenden Nissan eines 26-Jährigen, weshalb die Fahrzeuge kollidierten. Bei dem Zusammenstoß wurde der Nissan-Fahrer leicht verletzt, musste aber nicht im Krankenhaus behandelt werden. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Aufgrund von auslaufenden Betriebsstoffen musste die Fahrbahn im Anschluss gereinigt werden um die Gefahr von Folgeunfällen zu minimieren.

Bad Wimpfen: Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Imbiss

Die Polizei in Neckarsulm sucht Zeugen, nachdem in der Nacht von Samstag auf Sonntag eine unbekannte Person in einen Imbiss in Bad Wimpfen eingebrochen ist. Der Täter oder die Täterin verschaffte sich zwischen Samstagabend, 22.15 Uhr und Sonntagmorgen, 9.30 Uhr, über das gewaltsame Öffnen eines Fensters Zutritt ins Innere des Gebäudes in der Hauptstraße. Im Gastraum wurde anschließend ein Spielautomat aufgehebelt und Bargeld aus einer Spardose im vierstelligen Eurobereich entwendet. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zu der unbekannten Person machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07132 93710 an das Polizeirevier Neckarsulm.

