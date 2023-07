Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 22.07.2023 Main-Tauber-Kreis

Königheim: Kradfahrer lebensgefährlich verletzt

Am Samstag, gegen 15.50 Uhr, befuhr eine 75-jährige Pkw-Lenkerin die B 27 von Königheim nach Weikerstetten. In einem langgzogenen Rechtskurvenvelauf geriet die Fahrerin aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender 52-jähriger Pkw-Lenker konnte zunächst noch nach rechts ausweichen, wobei der nachfolgende 65-jährige Kradfahrer frontal mit dem Pkw der 75-jährigen kollidierte. Die beiden unfallbeteiligten Fahrzeuge wurden abgewiesen und kamen in der Böschung zum Stillstand. Nach der Erstversorgung wurde der schwer verletzte Kradfahrer mit dem Rettungshubschrauber abtransportiert, während die Lenkerin des Pkw leicht verletzt in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht wurde. An dem Pkw und Krad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 25.000 Euro. Neben der Polizei waren Rettungsdienst und Feuerwehr im Einsatz. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die B 27 für drei Stunden vollständig gesperrt. Der Verkehrsdienst Tauberbischofsheim hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Auf Weisung der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde ein Unfallgutachter mit hinzugezogen. Weiterhin kam ein Seelsorger zur Betreuung der Ehefrau vor Ort.

