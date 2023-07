Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 21.07.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Güglingen: Motorradfahrer und Bauarbeiter bei Unfall schwer verletzt - Zeugen gesucht

Zwei Verletzte und Sachschaden in unbekannter Höhe sind das Ergebnis eines Unfalls am Donnerstagnachmittag zwischen Güglingen und Eibensbach. Ein 31-Jähriger befuhr gegen 14.20 Uhr mit seiner Ducati die Landesstraße 1110 von Eibensbach in Richtung Güglingen. Nach einer Linkskurve fuhr der Mann auf einen LKW zu, welcher zum Teil auf dem Fahrstreifen des Motorradfahrers stand. Der LKW gehörte zu einer Baukolonne, die im dortigen Bereich Arbeiten am Rad- und Fußgängerweg vornahm. Aufgrund der vorherigen Kurve konnte der 31-Jährige den LKW erst sehr spät wahrnehmen und versuchte durch Bremsen und Ausweichen nach rechts eine Kollision zu vermeiden. Ein Ausweichen nach links war aufgrund von Gegenverkehr nicht möglich. Aufgrund des Ausweichmanövers kam der Zweiradfahrer auf dem Fußgängerweg zu Fall. Während des Sturzes kollidierte die Maschine des Mannes mit einem dort arbeitenden Bauarbeiter. Der Zweiradfahrer rutschte anschließend weiter in Richtung eines Gebüschs und kam dort zum Liegen. Der 43-Jährige Arbeiter wurde durch den Aufprall zur Seite geschleudert und stürzte. Beide Männer mussten schwerverletzt in Krankenhäuser eingeliefert werden. Der Ältere wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst Weinsberg, Telefon 07134 5130, zu melden.

Heilbronn: Gasflaschen von Firmengelände gestohlen - Wer hat was gesehen?

Eine bisher unbekannte Person verschaffte sich Sonntagnacht Zutritt zu einem Firmengelände in Heilbronn und entwendete mehrere Gasflaschen. Der Täter begab sich zwischen 23 Uhr und 0 Uhr zunächst zwischen zwei Firmen in der Brüggemannstraße. Dort wurde die Videokamera eines Raumausstatters weggedreht und anschließend der Zaun der benachbarten Firma überwunden. Anschließend wurden die 20 Gasflaschen aus dem Außenlager gestohlen. Vermutlich wurde für den Abtransport ein Fahrzeug genutzt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Untereisesheim: Mit Kleintransporter in Pflegeheim gefahren

Drei Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 40.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Donnerstagnachmittag in Untereisesheim. Gegen 17.15 Uhr verlor ein 43-Jähriger, aus bisher unbekannter Ursache, in einer leichten Rechtskurve der Hauptstraße die Kontrolle über seinen Mercedes Sprinter und kam nach links von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf überfuhr er eine Straßenlaterne und rauschte mit seinem Fahrzeug in den Eingang eines Pflegeheims. Der Sprinter kam in der verglasten Eingangshalle zum Stehen. Durch die Kollision wurde zunächst ein Brandalarm ausgelöst. Bei dem Unfall erlitten der Fahrer und ein Mitfahrer leichte, der Beifahrer im Kleintransporter schwere Verletzungen und mussten in Krankenhäuser eingeliefert werden. Zu weiteren Personenschäden kam es nicht. Das Fahrzeug des 43-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen wurde die Hauptstraße komplett gesperrt.

Gemeindegebiet Bad Rappenau: Einbrecher unterwegs - Wer hat etwas gesehen?

Zwischen Mittwochabend und Donnerstagnachmittag waren im Gemeindegebiet Bad Rappenau Einbrecher unterwegs. Der oder die Täter hebelten Fenster und Türen an insgesamt sieben Gebäuden auf. Drei Objekte sind in der Straße "Obere Mühle" in Bad Rappenau Bonfeld gelegen sowie jeweils eines im Gottlieb-Daimler-Ring in Fürfeld und der Robert-Bosch-Straße in Grombach. In Bad Rappenau wurden Gebäude in der Wagnerstraße und der Siegelsbacher Straße Ziel der Einbrecher. Insgesamt erbeuteten der oder die Unbekannten einen geringen Bargeldbetrag in dreistelliger Höhe. Über den entstandenen Sachschaden können noch keine Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444 zu melden.

Untereisesheim: BMW beschädigt und abgehauen - Polizei sucht Zeugen

Eine bisher unbekannte Person beschädigte mit ihrem Fahrzeug am Donnerstag einen BMW in Untereisesheim und flüchtete anschließend. Die 37-jährige Besitzerin des PKWs hatte diesen gegen 8.15 Uhr in der Lerchenstraße auf dem dortigen Parkplatz abgestellt. Als die Frau gegen 13.20 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie den Schaden fest. Der Verursacher hatte sich von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern oder die Polizei zu informieren. Der Sachschaden wird auf circa 1.000 Euro geschätzt. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier in Neckarsulm unter der Telefonnummer 07132 93710 entgegen.

Heilbronn: Fußgängerin bei Unfall schwer verletzt

Eine 50-Jährige erlitt am Donnerstagnachmittag schwere Verletzungen als sie mit einem Mercedes kollidierte. Die Frau wollte gegen 13 Uhr die Fahrbahn der Wollhausstraße in Richtung Innenstadt im Bereich eines Zebrastreifens überqueren. Zu diesem Zeitpunkt fuhr ein 73-Jähriger mit seiner Mercedes E-Klasse auf der Wollhausstraße in Richtung Wollhaus. Aus bisher unbekannter Ursache erfasste er mit dem Pkw die Frau, die auf die Motorhaube aufgeladen und durch die Luft geschleudert wurde. Sie kam auf der Fahrbahn zum Liegen. Sie erlitt schwere Verletzungen und wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Schadenshöhe am Mercedes ist unbekannt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

