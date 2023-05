LPI-SHL: Autos stießen zusammen

Auengrund (ots) - Mittwochnachmittag stellte ein 52-Jähriger sein Auto an einer Tankstelle im Auengrund ab. Er öffnete die Tür in dem Moment als ein 65-Jähriger Autofahrer an seinem PKW vorbeifahren wollte. Der Zusammenstoß war nicht mehr zu verhindern. Dabei riss die Tür ab. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Das Auto war nicht mehr fahrbereit. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Julia Kohl Telefon: 03681 32 ...

