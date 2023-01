Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230101 - 0002 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Widerstand nach Streitigkeiten

Frankfurt (ots)

(th) In der Nacht von Freitag (30. Dezember 2022) auf Samstag (31. Dezember 2022) kam es nach Streitigkeiten in einem Hotel in der Wiesenhüttenstraße zu einem Widerstand gegen Polizeibeamte im Rahmen einer Festnahme. Sowohl ein Polizeibeamter, als auch der Beschuldigte wurden dabei leicht verletzt.

Gegen 02.30 Uhr kam es in einem Hotel in der Wiesenhüttenstraße zu Streitigkeiten zwischen einem 29-Jährigen und seiner Lebensgefährtin, in deren Folge der Mann mehrfach mit der Faust gegen das Glas des Rezeptionsschalters schlug. Der Rezeptionist des Hotels wollte den Gast daraufhin des Hotels verweisen, woraufhin dieser dem Hotelangestellten mit der Faust in das Gesicht schlug. Ein weiterer Hotelgast kam dem Rezeptionisten zur Hilfe. Gemeinsam brachte man den Beschuldigten zu Boden. Der Rezeptionist sowie der Hotelgast wurden leicht verletzt.

Als die eintreffende Streife den Mann zwecks Festnahme fesseln wollte, wehrte sich dieser vehement dagegen. Hierbei biss er einem Polizisten in das Bein. Letztlich gelang die Festnahme und der Beschuldigte wurde in die Zellen des Polizeireviers verbracht. Von hier aus wurde er, nachdem er sich beruhigt hatte, wieder entlassen.

Er muss sich nun neben den Körperverletzungen zum Nachteil des Rezeptionisten und des Hotelgastes auch wegen tätlichem Angriff auf, und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

