LPI-SHL: In die Leitplanke gekracht

Oberhof (ots) - Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Ein- bzw. Ausparken einen in der Dr.Theodor-Neubauer-Straße in Oberhof geparkten Ford. Am Wagen entstand ein Schaden von ca. 500 Euro. Die Unfallflucht ereignete sich in der Zeit von Montag, 18:00 Uhr, bis Mittwoch, 12:30 Uhr. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei unter der Rufnummer 03681 369-0 entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

mehr