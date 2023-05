POL-KI: 230523.2 Preetz: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Kiel (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag verursachte ein betrunkener Autofahrer einen Unfall auf der Bundesstraße 404 im Kieler Stadtgebiet. Er flüchtete zunächst, konnte aber wenig später in der Nähe seiner Wohnung angetroffen werden. Sein Fahrzeug war nicht zu übersehen, da es nur noch über drei Reifen verfügte. Gegen 03 Uhr meldeten Autofahrer, dass auf der B 404 in Höhe Kieler Weg mehrere ...

