POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 21.07.2023 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Neuenstein: In Getränkemarkt eingebrochen

Unbekannte verschafften sich in der Nacht auf Donnerstag Zutritt in einen Getränkemarkt in Neuenstein-Kirchensall. Der Täter hebelte eine Tür zum Gebäude in der Schulstraße auf und entwendete zwischen 15.30 Uhr am Mittwoch und 9 Uhr am Donnerstag Alkohol, Getränkekisten und Zigaretten in noch unbekanntem Wert. Anschließend wurden noch weitere Räume durchsucht. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07941 9300 beim Polizeirevier Öhringen zu melden.

Kupferzell: Acker in Brand geraten

Rund 5.000 Quadratmeter eines Kornfeldes gerieten in der Nacht auf Freitag bei Kupferzell in Brand. Das Feuer entstand gegen 0.30 Uhr aus bisher unbekannter Ursache auf einem Flurstück an der Kreisstraße 2371. Der Brand konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden. Es entstand Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Künzelsau: 3.000 Euro Schaden nach Unfallflucht

Das Polizeirevier Künzelsau sucht Zeugen, nachdem ein unbekannter Fahrzeuglenker am Donnerstagnachmittag einen geparkten Audi A3 auf dem Parkplatz des Landesratsamtes Künzelsau beschädigte. Die Fahrerin parkte ihr Fahrzeug gegen 15.40 Uhr in der Allee. Als sie gegen 16.10 Uhr zurückkam, bemerkte sie eine Delle und mehrere Kratzer in der Fahrertür. Der Verursacher hatte sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Zeugen, die Hinweise zur Verkehrsunfallflucht oder dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 beim Polizeirevier Künzelsau zu melden.

