POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 20.07.2023 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Künzelsau: Gefährliche Überholmanöver - Zeugen gesucht

Gleich zweimal soll der Fahrer eines schwarzen BMWs am Mittwochabend andere Pkws auf der Bundesstraße 19 gefährlich überholt haben. Eine Zeugin teilte gegen 19 Uhr mit, dass sie zwischen Künzelsau und Gaisbach vom BMW überholt wurde. Hierbei sei der Fahrer am Ende seines Fahrstreifens so knapp vor der Zeugin eingeschert, dass diese abbremsen musste. Danach überholte er einen weiteren Pkw, wodurch der Gegenverkehr möglicherweise gefährdet wurde. Daher sucht das Polizeirevier Künzelsau nun Zeugen oder Personen die durch das Fahrverhalten des schwarzen BMWs gefährdet wurden. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 zu melden.

Ingelfingen: Hoher Schaden nach Feldbrand

Aus bisher unbekannter Ursache geriet am Mittwochnachmittag gegen 13.45 Uhr zwischen Hermutshausen und Siegelhof ein Feld in Brand. Vermutlich brach das Feuer im Bereich eines geparkten Quads aus und breitete sich auf eine Fläche von rund 12 Hektar aus. Es entstand Sachschaden von rund 25.000 Euro. Aufgrund des Windes wurde das Feuer auf dem Kornfeld immer wieder entfacht und konnte durch die Feuerwehr und mit Unterstützung örtlicher Landwirte eingedämmt und gegen 15 Uhr endgültig gelöscht werden.

