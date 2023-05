Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Erfolgreiche Blutspendenaktion verschiedener Behörden und Institutionen in Cuxhaven - über 180 Teilnehmende, darunter auch viele Erstspendende (Lichtbilder im Anhang)

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Bereits während der Corona-Zeit entstand innerhalb der Mitarbeiterschaft der Polizeiinspektion Cuxhaven die Idee, eine Blutspendenaktion auf die Beine zu stellen. Begeistert von dieser Idee zeigten sich auch andere Behörden und Firmen innerhalb der Stadt und des Landkreises Cuxhaven. Beim Deutschen Roten Kreuz stieß man schnell auf offene Ohren, da gerade während der Corona-Zeit die Blutspenden stark zurückgegangen waren. Es besteht nach wie vor ein enormer Bedarf an Spenderblut, um die medizinische Versorgung von Patientinnen und Patienten gewährleisten zu können.

So fanden sich über den Tag verteilt am heutigen Donnerstag, 25.05.2023, im Gebäude des Landkreises über 180 Spendende vom Landkreis Cuxhaven, der Stadt Cuxhaven, des Havariekommandos, der Stadtsparkasse Cuxhaven und der Polizeiinspektion Cuxhaven zusammen. Das DRK führte in gewohnt professioneller Art die Blutspenden durch und nahm dabei auch den Erstspendenden mögliche Sorgen und Ängste.

Als besonderes Zeichen der Wertschätzung erschien auf Einladung der Polizeiinspektion deren "Chefin", die Ministerin für Inneres und Sport, Daniela Behrens, zur gemeinsamen Aktion. Sie ließ es sich nicht nehmen in den persönlichen Austausch mit den Spendern zu kommen und ihren Dank auszusprechen.

Nach der Spende konnten sich alle in der hauseigenen Kantine bei Currywurst mit Pommes, Schnitzel oder einem vegetarischen Gericht stärken.

"Wir freuen uns sehr, dass so viele Kolleginnen und Kollegen unserem Aufruf gefolgt sind und den Weg zum Blutspenden gefunden haben" so Stephanie Bachmann, Mitarbeiterin der Pressestelle des Landkreises Cuxhaven, und Stephan Hertz, Pressesprecher der Polizeiinspektion Cuxhaven. "Nach dem Erfolg der heutigen Aktion werden wir auf jeden Fall wieder so eine Aktion, hoffentlich mit einer noch höheren Beteiligung, auf die Beine stellen. Im Idealfall etabliert es sich als jährlich wiederkehrender Termin", so Hertz und Bachmann weiter, welche die Blutspendenaktion initiiert und organisiert hatten.

Den Dank an alle, die zur Organisation dieses Termins beigetragen haben verbinden Polizei und Landkreis auch mit einer weiteren Bitte. Denn Hilfe und Solidarität ist in vielen medizinischen Bereichen wichtig und lebensrettend. Neben dem Spenden von Blut ist auch die Typisierung von Stammzellen ein wichtiger Beitrag dazu. Das Deutsche Rote Kreuz bietet dazu auf seiner Homepage ein sog. "Registrierungsset" an, welches dem interessierten Bürger sogar per Post nach Hause gesandt wird. Spenderblut und Stammzellen sind für die Menschen, die gesundheitlich in großer Not sind, lebensrettend.

