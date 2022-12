Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Dreister Diebstahlsversuch

Lippetal (ots)

Am Donnerstag, gegen 13.30 Uhr, kam es in einer Senioren-Einrichtung in der Nordwalder Straße zu einem versuchten Diebstahl. Zwei bislang unbekannte Männer verschafften sich unter dem Vorwand, Informationen über die Einrichtung zu bekommen, Zutritt zu der Einrichtung. Sie begaben sich anschließend zielgerichtet in die Zimmer der Bewohner und durchwühlten die Schränke nach Wertgegenständen. Erst nachdem die Personen angesprochen wurden, entfernten sie sich zügig aus der Einrichtung. Ob Diebesgut entwendet wurde, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Die beiden Personen können wie folgt beschrieben werden: beide haben dunkle Haare, eine schmale Statur und trugen schwarze Kleidung. Zeugen, die Hinweise auf die verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921 91000 zu melden. (dk)

