POL-CUX: Unter Betäubungsmitteleinfluss unterwegs

Cuxhaven (ots) - Sellstedt. Am heutigen Dienstag (23.05.2023) kam es gegen 09:45 Uhr auf der Bahnstrecke zwischen Bremerhaven und Bremervörde zu einem tödlichen Bahnunfall im Bereich Sellstedt. Ein 86-jähriger Sellstedter hatte hierbei etwas abseits des Bahnhofs aus bislang unbekannten Gründen die Bahnschienen betreten und wurde dort von einem in den Bahnhof einfahrenden Zug erfasst. Der Senior wurde in ein ...

