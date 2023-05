Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Tödlicher Bahnunfall in Sellstedt

Cuxhaven (ots)

Sellstedt. Am heutigen Dienstag (23.05.2023) kam es gegen 09:45 Uhr auf der Bahnstrecke zwischen Bremerhaven und Bremervörde zu einem tödlichen Bahnunfall im Bereich Sellstedt. Ein 86-jähriger Sellstedter hatte hierbei etwas abseits des Bahnhofs aus bislang unbekannten Gründen die Bahnschienen betreten und wurde dort von einem in den Bahnhof einfahrenden Zug erfasst. Der Senior wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er jedoch seinen schwersten Verletzungen erlag. Der 23-jährige Lokführer erlitt einen Schock. Die Ermittlungen dauern an. Die Bahnstrecke war bis ca. 12:00 Uhr gesperrt.

