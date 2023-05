Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Mehrere Fahrradfahrer leicht verletzt

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven/Neuenkirchen/Hemmoor. Am gestrigen Montag (22.05.2023) kam es zu drei Verkehrsunfällen, bei denen insgesamt vier Fahrradfahrende leicht verletzt wurden.

Gegen 12:45 Uhr missachtete eine 15-jährige Jugendliche mit ihrem Fahrrad die Vorfahrt eines 57-Cuxhaveners mit seinem PKW in der Straße Im Mittelteil in Cuxhaven-Groden. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch die Jugendliche stürzte und sich leicht verletzte. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Gegen 15:40 Uhr missachtete ein 69-jähriger Neuenkirchener mit seinem PKW die Vorfahrt eines 45-jährigen Ihlienworthers auf seinem Fahrrad im Bereich der Kolkstraße in Neuenkirchen. Auch hier kam es zum Zusammenstoß. Der Ihlienworther verletzte sich leicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Gegen 17:00 Uhr befuhren zwei Mädchen im Alter von 13 und 14 Jahren den Radweg der Elsa-Brändström-Straße in Richtung Westersode. Ihnen kam eine 65-jährige Pedelc-Fahrerin in Richtung Zentrum entgegen. In einem engen Kurvenbereich kollidierte die 13-jährige frontal mit der Seniorin. Die 14-jährige konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr auf das Fahrrad der 13-jährigen auf. Durch die Kollisionen entstand an den Rädern geringer Sachschaden, die 13- und 65-jährige Radlerin verletzten sich durch den Zusammenprall leicht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell