Bundespolizeidirektion München: Bundespolizei sucht Lebensretter / Unbekannter zieht Jungen aus Gleisbereich

Wie bereits in der Pressemitteilung vom 20. Oktober berichtet, kam es am Münchner Ostbahnhof am 19. Oktober gegen 16 Uhr zu einem Personenunfall, bei welchem ein 12-Jähriger zwischen S-Bahn und Bahnsteigkante geriet. Die Auswertung der Videoaufzeichnungen brachten jetzt neue Erkenntnisse zum Unfallgeschehen. Gesucht wird nun auch ein Mann, der dem Jungen wohl das Leben rettete. Wie bereits mitgeteilt, übertrat der Junge mit Blick auf sein Smartphone die Sicherheitslinie am Bahnsteig. Wie Videoaufzeichnungen nun belegten, stürzte der Junge dabei ins Gleis, wenige Meter vor die einfahrende S-Bahn. Ein Mann erkannte die gefährliche Situation und eilte dem Jungen ohne zu zögern zu Hilfe. Dabei zog er ihn zurück auf den Bahnsteig, wobei das Kind mit den Beinen zwischen Bahnsteigkante und S-Bahn eingeklemmt wurde. Der Mann hielt den Jungen unter enormen Kraftaufwand fest, sodass er nicht zurück unter die S-Bahn gezogen wurde. Während das Kind von Umstehenden erstversorgt wurde, verließ der Mann, der zuvor vermutlich auf die S4 Richtung Ebersberg wartete, den Ereignisort. Er trug eine braune Jacke und braune Schuhe, einen grünen Kapuzenpulli und einen Rucksack. Um dem Mann Dank und Würdigung für sein mutiges Verhalten entgegenbringen zu können, wird er gebeten sich bei der Bundespolizei unter der Telefonnummer 089 515550 1111 zu melden.

