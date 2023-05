Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Mehrere berauschte Verkehrsteilnehmer gestoppt

Cuxhaven (ots)

Hemmoor/Osten/Schiffdorf. Am gestrigen Dienstag (23.05.2023) stoppte die Polizei mehrere Verkehrsteilnehmende, welcher unter dem Einfluss von Alkohol oder Betäubungsmitteln unterwegs waren.

Gegen 14:55 Uhr stoppten Beamte der Polizei Hemmoor einen 18-jährigen Hemmoor auf einem E-Scooter im Bereich der Bahnhofstraße in Hemmoor. Bei der Kontrolle stellte sich zunächst heraus, dass der E-Scooter weitaus schneller war als die erlaubten 25 km/h. Somit hätte er für das Fahrzeug eine Fahrerlaubnis vorzeigen müssen, welche er nicht besaß. Des Weiteren wurden Anzeichen einer Betäubungsmittelbeeinflussung festgestellt. Dem jungen Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Zur Zeit prüft die Polizei Hemmoor, ob der E-Scooter den Richtlinien der EU entspricht oder gegebenenfalls eine Einzelzulassung für die Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr erforderlich gewesen wäre. Möglicherweise kommen hier noch Verfahren wegen des Verstoßes gegen die Zulassungsvorschriften auf Fahrer und Halter zu.

Gegen 23:15 Uhr stoppten Beamte der Polizei Hemmoor die 81-jährige Fahrerin eines Hyundai auf der Straße Altendorf in Osten. Bei der Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Im Rahmen eines gerichtsverwertbaren Alkoholtestverfahrens wurde ein Wert von über 0,5 Promille in der Atemluft der Seniorin gemessen. Gegen die Dame wurde ein Ordnungswirdrigkeitenverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt. Die 81-jährige wird jetzt mit einem Fahrverbot und einem empfindlichen Bußgeld rechnen müssen.

Ebenfalls gegen 23:15 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Schiffdorf einen 29-jährigen Bremerhavener im Bereich der Nordstraße in Schiffdorf-Spaden. Bei dem Mann wurden Anzeichen einer Betäubungsmittelbeeinflussung festgestellt. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt wurde untersagt.

