POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 19.07.2023 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Eppingen: Pkw nach Kollision überschlagen

Ein Mercedes und ein Seat kollidierten am Mittwochnachmittag auf der Bundesstraße 293 bei Eppingen. Der 18-jährige Fahrer eines Mercedes war gegen 15.30 Uhr auf der Bundesstraße von Eppingen in Richtung Stebbach unterwegs. Vor ihm fuhr wohl ein langsameres Fahrzeug, was er vermutlich zu spät erkannte und deshalb nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte. Hierdurch zog er nach links in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Seat. Ein dahinterfahrender Lkw konnte noch rechtzeitig ausweichen, um einen weiteren Zusammenstoß zu verhindern. Der Seat überschlug sich und kam entgegen der ursprünglichen Fahrtrichtung auf der Fahrbahn zum Stehen. Der Mercedes-Fahrer wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der Seat-Lenker musste durch die Feuerwehr aus seinem Pkw befreit werden und kam ebenfalls verletzt ins Krankenhaus. An beiden Autos entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 40.000 Euro.

