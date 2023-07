Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 19.07.2023

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Neuer Leiter der Schutzpolizeidirektion nimmt seine Arbeit auf

Am Montag, den 17. Juli 2023, hat der neue Leiter der Schutzpolizeidirektion Leitender Polizeidirektor Markus Geistler seine Arbeit beim Polizeipräsidium Heilbronn aufgenommen. Zuvor war er Leiter der Schutzpolizeidirektion beim Polizeipräsidium Ludwigsburg, weshalb er den Aufgabenbereich bereits kennt. Neu sind für den gebürtigen Heilbronner allerdings die Struktur sowie der große Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Heilbronn. Seine Laufbahn bei der Polizei des Landes Baden-Württemberg begann im Jahr 1990 zunächst im mittleren Dienst. Nach dem Aufstieg in den gehobenen Polizeivollzugsdienst im Jahr 1997 bekleidete er bereits mehrere Führungspositionen. In den Jahren 2003 und 2004 folgte die Ausbildung zum höheren Polizeivollzugsdienst an der Polizeiführungs-Akademie in Münster. Als Polizeirat übernahm Ltd. PD Geistler im Anschluss für ein Jahr die stellvertretende Leitung der Akademie der Polizei in Wertheim. Ab dem Jahr 2005 wurde er der Mann an der Spitze des Polizeireviers Leonberg mit 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Nach elf Jahren als Leiter des Polizeireviers leitete er für die nächsten beiden Jahre das Referat Prävention beim Polizeipräsidium Ludwigsburg. Im Jahr 2018 übernahm Ltd. PD Geistler die Amtsgeschäfte des Leiters des Stabsbereichs Einsatz beim Führungs- und Einsatzstab des Polizeipräsidiums Ludwigsburg. Hier war er verantwortlich für die strategische Einsatzplanung, die Kriminalitätsbekämpfung und die Verkehrssicherheitsarbeit der Polizei in den Landkreisen Ludwigsburg und Böblingen. Seit 2020 lenkte Ltd. PD Geistler die Geschicke von 1.210 Beschäftigten bei der Schutzpolizeidirektion des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, bevor nun der Wechsel nach Heilbronn folgte. "Ich freue mich sehr, dass mit Markus Geistler eine kompetente Führungskraft mit großem Erfahrungsschatz nach Heilbronn wechselt", so Polizeipräsident Frank Spitzmüller über den Neuzugang. Seinen Dank sprach der Dienststellenleiter Polizeidirektorin Eva Weispfenning aus, welche die Schutzpolizeidirektion seit März kommissarisch geleitet hat. Ltd. PD Markus Geistler schloss sich diesem Dank an und ergänzte an die Gäste gerichtet: "Mir ist bewusst, dass große Herausforderungen auf uns warten. Auf die anstehenden Aufgaben sowie auf das Polizeipräsidium Heilbronn, die neue Umgebung, vor allem aber auf die Zusammenarbeit mit Ihnen allen freue ich mich sehr."

Markus Geistler ist 52 Jahre alt und wohnt mit seiner Familie im Landkreis Heilbronn.

Die offizielle Begrüßung fand am gestrigen Dienstag statt. Ltd. PD Geistler und der neue Leiter des Polizeireviers Heilbronn, Kriminaldirektor Stefan Schwab, (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/5527909) wurden im Beisein von OB Harry Mergel, Vertretern der Justiz und anderer Blaulichtorganisationen sowie zahlreichen Führungskräften der Dienststelle im Foyer des Polizeipräsidiums von Herrn Polizeipräsident Spitzmüller in ihr Amt eingeführt.

Bildunterschrift:

Von links: Polizeipräsident F. Spitzmüller, Ltd. PD M. Geistler, KD S. Schwab, EPHK Jörg Reutter (Personalrat)

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell