POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 19.07.2023 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Buchen: Fiat beschädigt und abgehauen - Zeugen gesucht

Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug am Dienstagmorgen in Buchen und flüchtete anschließend. Die 47-jährige Besitzerin eines Fiat 500 hatte diesen gegen 9.15 Uhr auf einem Parkplatz am Musterplatz in der Hochstadtstraße abgestellt. Als sie gegen 10.20 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie den Schaden fest. Der Verursacher hatte sich bereits von der Unfallörtlichkeit entfernt, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen oder die Polizei zu informieren. Bei dem Fahrzeug des Verursachers könnte es sich um einen VW Bus handeln. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Buchen, Telefonnummer 06281 9040, entgegen.

Haßmersheim: Seniorin um mehrere tausend Euro gebracht - Zeugen gesucht

Unbekannte brachten am Dienstagnachmittag eine 85-Jährige in Haßmersheim um ihr Erspartes. Gegen 15 Uhr meldete sich eine männliche Person telefonisch bei der Seniorin, gab sich als Polizeibeamter aus und teilte ihr mit, dass einer ihrer Söhne einen Unfall mit tödlichem Ausgang verursacht habe. Der Sohn sei nun im Krankenhaus und ein weiterer Polizist würde bei ihr vorbeikommen, um Bargeld und Wertgegenstände abzuholen. So könne eine Kaution für den Sohn gezahlt werden. Gegen 15.45 Uhr klingelte ein Mann bei der 85-Jährigen und stellte sich als Polizeibeamter vor. Gemeinsam mit der Seniorin durchsuchte dieser im Anschluss die Wohnung in einem Mehrfamilienhaus nach Wertgegenständen und ließ sich Bargeld aushändigen. So erbeuteten die Betrüger Bargeld und Münzen im Wert von mehreren tausend Euro. Der Abholer kann wie folgt beschrieben werden: - Circa 1,80 Meter groß - Schlank - Dunkles, mittel langes, welliges Haar - Trug ein weißes T-Shirt mit bunten Details und eine kurze, bräunliche Hose - Weiße Turnschuhe und Einweghandschuhe

Die Kriminalpolizei Mosbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 zu melden.

