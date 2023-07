Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 19.07.2023

Heilbronn (ots)

Bad Friedrichshall: Festnahme nach räuberischer Erpressung

Am Samstag, den 15. Juli 2023, wurde ein 33 Jahre alter Mann durch Beamte des Polizeireviers Neckarsulm in Bad Friedrichshall festgenommen. Der Tatverdächtige soll zuvor an einer Tankstelle in Bad Friedrichshall-Kochendorf die Herausgabe einer Wodka-Flasche erzwungen haben. Gegen 3.20 Uhr orderte der Mann am Nachtschalter der Tankstelle in der Kocherwaldstraße zunächst den hochprozentigen Alkohol. Als die 52-jährige Angestellte diesen nicht sofort aushändigte, soll der Tatverdächtige mit zwei Feuerzeugen in der Hand gedroht haben, alles anzuzünden, um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen. Daraufhin teilte die Frau ihm mit, dass sie die Polizei hinzuziehen werde. Dies nahm der 33-Jährige zum Anlass, einen Diesel-Zapfhahn herauszuziehen, eine geringe Menge Sprit herauslaufen zu lassen und das Feuerzeug an die Mündung zu halten. Nach derzeitigen Erkenntnissen zündete er das Feuerzeug sogar. Da er den Diesel-Zapfhahn gewählt hatte, kam es jedoch zu keinem Brandgeschehen. Aufgrund der Drohung händigte die 52-Jährige die Wodka-Flasche aus und der Tatverdächtige verließ den Tatort, ohne für den Alkohol zu bezahlen. Da der Mann in der Vergangenheit bereits mehrere Straftaten begangen hatte und der Angestellten daher bekannt war, konnte er kurz darauf an seiner Wohnanschrift festgenommen werden. Im Rahmen der Festnahme griff der 33-Jährige die eingesetzten Beamten an, indem er Flaschen auf diese warf. Der Tatverdächtige wurde noch am selben Tag einem Haftrichter beim Amtsgereicht Heilbronn vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Heilbronn wegen des Verdachts der besonders schweren räuberischen Erpressung beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der 33-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

