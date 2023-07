Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 19.07.2023 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Grünsfeld: Sachbeschädigung an Autobahntoilette

Eine unbekannte Person beschädigte am Dienstag die Spülsteuerung einer Damentoilette auf der Rastanlage "Ob der Tauber West" auf der Autobahn 81. Der Täter riss im Laufe des Tages die Spülung mit Gewalt heraus und verursachte dadurch einen Schaden von rund 500 Euro. Zeugen, die Hinweise auf die Tat oder den Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 60040 beim Verkehrsdienst Tauberbischofsheim zu melden.

Wertheim-Bestenheid: Wertsachen aus Pkw entwendet

Aus einem geparkten Lexus entwendeten Unbekannte in der Nacht auf Dienstag mehrere Wertsachen. Das Fahrzeug stand zwischen 22 Uhr und 8 Uhr im Bestenheider Mühlenweg, als die Täter das frei zugängliche Fahrzeug öffneten und daraus eine Sonnenbrille, Scheckkarten, Kleidung und Bargeld entwendeten. Der Schaden beträgt mehrere hundert Euro. Bereits am 8. Juli entwendeten Unbekannte Wertsachen aus einem Pkw in der Leonhard-Karl-Straße in Bestenheid. Ob ein Zusammenhang der beiden Tat besteht, wird geprüft. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei Heilbronn warnt: Lassen Sie ihr Fahrzeug nie unverschlossen in der Öffentlichkeit stehen. Prüfen Sie, ob die Türen verriegelt sind, wenn Sie ihr Fahrzeug verlassen. Zeugen, die Hinweise zu den Vorfällen in Bestenheid geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09342 91890 beim Polizeirevier Wertheim zu melden. Die Polizei Heilbronn warnt: Lassen Sie ihr Fahrzeug nie unverschlossen in der Öffentlichkeit stehen. Prüfen Sie, ob die Türen verriegelt sind, wenn Sie ihr Fahrzeug verlassen.

Igersheim: Altkleidercontainer in Brand gesetzt

Bislang unbekannte Täter setzten am frühen Mittwochmorgen einen Altkleidercontainer in Igersheim in Brand. Der Container, der auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Hermann-von-Mittnacht-Straße abgestellt war, geriet gegen 4.30 Uhr in Vollbrand. Das Feuer griff auf einen weiteren Container über, der ebenfalls komplett ausbrannte. Die anliegenden Container wurden durch das Feuer beschädigt. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Es entstand Sachschaden von rund 2.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 54990 entgegen.

Bad Mergentheim: Unfall zwischen Radfahrer und E-Scooter

Wie genau es am Montagabend zu einem Verkehrsunfall in Bad Mergentheim kam ist noch unbekannt, weshalb die Polizei Zeugen sucht. Ein 46-jähriger E-Scooter-Fahrer und ein Fahrradfahrer stürzten gegen 17.30 Uhr im Flürlesweg. Der Roller-Fahrer gibt an hinter zwei Radfahrer gefahren zu sein. Als er dabei war diese zu überholen, sollen die beiden zusammengestoßen sein, weshalb er ausweichen musste um einen weiteren Zusammenstoß zu verhindern. Hierbei seier selbst gestürzt. Die Fahrradfahrer teilten mit, dass sie nach links in die Stifterstraße abbiegen wollten und einer der beiden hierzu seinen Arm ausstreckte, um den Abbiegevorgang anzukündigen. Hierbei sei der E-Scooter-Fahrer von hinten gegen den ausgestreckten Arm gefahren weshalb beide stürzten. Der 46-Jährige blieb unverletzt. Der 63-jährige Fahrradfahrer erlitt leichte Verletzungen, verzichtete aber auf eine Behandlung. Da bei ihm Alkoholgeruch festgestellt werden konnte, wurde durch die Polizisten ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von mehr als 1 Promille. Daher musste er die Beamten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Am E-Scooter entstand Sachschaden von rund 100 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07931 54990 beim Polizeirevier Bad Mergentheim zu melden.

A81 / Großrinderfeld: Zahlreiche Verstöße bei Kontrolle auf der Autobahn

Acht Beamte der Verkehrspolizei Tauberbischofsheim kontrollierten am Montag auf der Autobahn 81 schwerpunktmäßig den gewerblichen Güterkraftverkehr und die Verkehrstüchtigkeit der Fahrzeugführer. Auf dem Parkplatz Spitalwald zwischen der Anschlussstelle Tauberbischofsheim und der Landesgrenze Bayern konnten in der Zeit zwischen 10.45 Uhr und 11.30 Uhr 16 Verstöße geahndet werden. Ein 64 Jahre alter Lkw-Fahrer stand augenscheinlich unter dem Einfluss berauschender Mittel. Einen Drogenvortest (Urintest) versuchte er vorsätzlich mit Fremdflüssigkeit zu manipulieren. Die Handlung wurde von den Beamten bemerkt, weshalb der Mann sie in ein Krankenhaus begleiten und eine Blutprobe abgeben musste Bei der Durchsuchung seines Fahrzeuges wurden im Anhänger des Lkw noch 5 Gramm Haschisch aufgefunden. Aufgrund des Manipulationsversuches handelt es sich um eine Vorsatztat und den 64-Jährigen erwartet jetzt das doppelte Bußgeld,ein Fahrverbot, eine MPU und 2 Punkte im Verkehrszentralregister.

Ein 35 Jahre alter Sprinterfahrer stand ebenfalls unter dem Einfluss berauschender Substanzen. Weiterhin führte er 0,5 g Chrystal Meth. mit und war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Diese wurde ihm bereits wegen vergangener Drogendelikte entzogen. Auch er musste eine Blutprobe abgeben und gelangt wegen den Delikten zur Anzeige. Der Beifahrer des 35-Jährigen führte unerlaubt eine Kleinmenge Cannabis mit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell