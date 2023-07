Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 18.07.2023

Heilbronn (ots)

Heilbronn-Sontheim: Festnahme nach versuchtem Totschlag

Am Freitag, den 14. Juli 2023, wurde ein 24 Jahre alter Mann in Heilbronn-Sontheim durch Kräfte der Kriminalpolizei Heilbronn festgenommen. Ihm wird vorgeworfen, am Samstag, den 8. Juli 2023 in der Heilbronner Allee einen 31-Jährigen mit einem Messer angegriffen und verletzt zu haben (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/5554710).

Umfangreiche Ermittlungen der Kriminalpolizei führten auf die Spur des zunächst unbekannten Tatverdächtigen. Dadurch konnte der am 13. Juli von der Staatsanwaltschaft Heilbronn beantragte und durch das Amtsgericht Heilbronn erlassene Haftbefehl am 14. Juli 2023 vollstreckt werden. Der 24-Jährige Tatverdächtige wurde an einer Kontaktadresse festgenommen. Noch am selben Tag wurde der Mann einem Haftrichter beim Amtsgericht Heilbronn vorgeführt. Dieser ordnete den weiteren Vollzug des Haftbefehls an, weshalb der 24-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde. Er wird sich nun wegen des Verdachts des versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung vor Gericht verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell