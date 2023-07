Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 10.07.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Eppingen: PKW ausgebrannt

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts brannte am Samstagmittag in Eppingen-Mühlbach ein PKW komplett aus. Gegen 13 Uhr bemerkte die 43-Jährige Besitzerin des Nissans, kurz nachdem das Fahrzeug auf dem Parkplatz des Mühlbacher Sees abgestellt wurde, Rauchentwicklung im Bereich des Motors. Nachdem der 49-jährige Fahrer des Wagens daraufhin die Motorhaube öffnete, kam ihm eine Stichflamme entgegen, welche den Mann leicht verletzte. Das Fahrzeug brannte im weiteren Verlauf komplett aus. Durch den Brand wurde ein weiteres Fahrzeug beschädigt. Im Rahmen der Löscharbeiten musste die Ochsenburger Straße zeitweise gesperrt werden. Der Nissan wurde im Anschluss abgeschleppt.

Heilbronn: Zwei Personen mit Messer verletzt - Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen, nachdem ein Unbekannter am frühen Samstagmorgen in Heilbronn zwei Personen mit einem Messer verletzte. Gegen 4.30 Uhr soll der Mann, aus bisher unbekanntem Grund, in der Allee zunächst einen 23-Jährigen mit dem Messer verletzt haben. Anschließend fügte er einem 31-Jährigen ebenfalls eine Schnittverletzung zu. Der 23-Jährige musste im Krankenhaus versorgt werden. Lebensgefahr bestand nicht. Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- Circa 1,70 Meter groß

- Trug eine orangene Weste mit weißem T-Shirt darunter - Wer kann Angaben zum Tatgeschehen oder dem Täter machen? Hinweise nimmt der Polizeiposten Innenstadt unter der Telefonnummer 07131 6437600 entgegen.

Heilbronn: Mann bewirft Verkehrsteilnehmer mit Flaschen - Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht Zeugen, nachdem ein 40-Jähriger am Freitagabend in Heilbronn Verkehrsteilnehmer mit Flaschen bewarf. Gegen 21 Uhr meldeten sich mehrere Zeugen über Notruf und teilten mit, dass ein Mann in der Wilhelmstraße mit Flaschen auf vorbeifahrende Autos werfen würde. Vor Ort konnte der 40 Jahre alte Mann angetroffen werden. Es stellte sich heraus, dass er eine dunkelblaue Mercedes E-Klasse mit einem Wurfgeschoss getroffen hatte. Die Glasflasche zersplitterte, nachdem diese das Fahrzeug an der Beifahrerseite getroffen hatte. Der Fahrer oder die Fahrerin des Mercedes fuhr weiter ohne Anzuhalten. Außerdem soll der Mann mehrere Flaschen auf Fahrradfahrer und Fußgänger geworfen haben. Zur Verifizierung des genauen Tatablaufs sucht die Polizei nun Zeugen, die Angaben zum Geschehen machen können oder selbst geschädigt wurden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Heilbronn, Telefon 07131 74790, entgegen.

Zaberfeld: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Die Polizei sucht Zeugen, nachdem ein bisher unbekannter Porsche-Fahrer am Sonntagmittag bei Zaberfeld einen Unfall verursachte und anschließend flüchtete. Gegen 13.15 Uhr befuhr die unbekannte Person mit ihrem matt grauen Porsche die Kreisstraße 2062 von Zaberfeld kommend in Richtung Häfnerhaslach. Auf gerader Strecke überholte sie einen Motorradfahrer, beschleunigte stark und fuhr, unter Nutzung der kompletten Fahrbahnbreite, in eine schlecht einsehbare Rechtskurve ein. Zeitgleich befuhr ein 34-Jähriger mit seinem Ford Mustang die K2062 in entgegengesetzte Richtung. Um einen Zusammenstoß mit dem Porsche zu vermeiden musste er mit seinem PKW nach rechts ausweichen. Hierbei geriet das Fahrzeug in den Grünstreifen, weshalb der Fahrer die Kontrolle über den Mustang verlor. Der Ford wurde in die Luft katapultiert und kam im Straßengraben zum Stehen. Bei dem Unfall wurde der 34-Jährige leicht verletzt. An seinem Auto entstand Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro. Der Fahrer oder die Fahrerin des Porsche setzte seine oder ihre Fahrt fort, ohne sich um den verursachten Unfall zu kümmern. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder dem Verursacher machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Lauffen am Neckar, Telefon 07133 2090, zu melden.

Lauffen am Neckar: Unfall verursacht und abgehauen - Wer hat etwas gesehen?

Sachschaden in Höhe von circa 7.000 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug am Samstagnachmittag in Heilbronn und flüchtete anschließend. Die 52-jährige Besitzerin eines VW Golf hatte diesen gegen 12.15 Uhr in der Straße "Am Turnerheim" abgestellt. Als sie gegen 17 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie den Schaden fest. Der Verursacher hatte sich bereits von der Unfallstelle entfernt, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen oder die Polizei zu informieren. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Lauffen am Neckar unter der Telefonnummer 07133 2090 entgegen.

Neckarsulm: Welche Ampel zeigte Grünlicht? - Zeugen gesucht

Zur genauen Verifizierung der Unfallursache sucht die Polizei Zeugen, nachdem am frühen Sonntagmorgen zwei Pkws bei Neckarsulm kollidierten. Gegen 1.45 Uhr befuhren ein 33-Jähriger und ein 57-Jähriger, beide mit ihren Volkswagen, die Landesstraße 1095 zwischen Neckarsulm und Neuenstadt, in entgegengesetzter Richtung. An der Einmündung zur Amorbacher Straße, bog der von Neckarsulm kommende 57-Jährige nach links ab und kollidierte mit dem aus Richtung Neuenstadt kommenden VW des 33-Jährigen. Die Verkehrsregelung im Einmündungsbereich erfolgt durch eine Ampel. Beide Unfallbeteiligten geben an, "Grün" gehabt zu haben. Die Beifahrerin des 33-Jährigen musste leichtverletzt im Krankenhaus behandelt werden. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Zusammenstoß stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unbekannt. Wer kann Angaben zum Unfallhergang machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Neckarsulm, Telefon 07132 93710, entgegen.

Obersulm: Mit über 1,7 Promille Unfall verursacht

Über 1,7 Promille zeigte ein Atemalkoholtest am frühen Sonntagmorgen in Obersulm an. Zuvor hatte ein 53-Jähriger mit seinem Fahrzeug zwei am Fahrbahnrand geparkte PKWs beschädigt. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten eine mögliche Alkoholbeeinflussung des Mannes fest. Dies bestätigte der durchgeführte Atemalkoholtest, weshalb der 53-Jährige die Polizisten in ein Krankenhaus begleiten und dort eine Blutprobe abgegeben musste. Sein Führerschein wurde einbehalten. Die Höhe des verursachten Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Neckarsulm: Fahrradfahrer zu Sturz gebracht - Polizei sucht E-Bike-Fahrer

Bereits am Donnerstag, den 22. Juni, soll ein bisher unbekannter E-Bike-Fahrer einen anderen Fahrradfahrer in Neckarsulm von seinem Rad gestoßen haben. Gegen 12.15 Uhr befuhr ein 55-Jähriger mit seinem Fahrrad den Fahrradweg in Richtung Bad Friedrichshall. Auf Höhe der Firma Kolbenschmidt kamen dem Mann und seinem ihn begleitenden Arbeitskollegen zwei E-Bike-Fahrer entgegen. Als alle vier Zweiradfahrer auf einer Höhe waren, soll der Unbekannte dem 55-Jährigen gegen den Lenker geschlagen haben. Hierdurch verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrrad, stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Der Unbekannte soll anschließend, gemeinsam mit seiner weiblichen Begleitung, circa 50 Meter von der Unfallstelle entfernt, stehen geblieben sein. Als der Begleiter des Gestürzten zu ihnen fahren wollte, um sie zur Rede zu stellen, flüchteten die beiden. Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben: - Circa 40-50 Jahre alt - Circa 1,80 Meter groß - Schlank - Fuhr ein rötliches E-Bike Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem unbekannten E-Bike-Fahrer machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Neckarsulm unter der Telefonnummer 07132 93710 entgegen.

Heilbronn: Erneut erfolgreiche Kontrollen im Stadtgebiet

Der Verkehrsdienst Weinsberg führte am Freitag erneut eine Sonderkontrolle mit dem Schwerpunkt Poser und Tuner durch. Zwischen 14 Uhr und 20 Uhr wurden durch die Beamten 31 Fahrzeuge und 33 Personen kontrolliert. Hierbei stellten die Polizisten 15 Verstöße fest und ahndeten diese. Zwei Verkehrsteilnehmer waren ohne Führerschein unterwegs. Bei fünf Fahrzeugen war die Betriebserlaubnis erloschen und ein PKW wurde ohne Kennzeichen im öffentlichen Verkehr geführt. Des Weiteren konnten Verstöße gegen die Ladungssicherung und die Gurtpflicht geahndet werden. Ein Fahrzeug wurde sichergestellt und wird dem TÜV zur Begutachtung vorgeführt werden. Auch zukünftig werden im Präsidiumsbereich gleichgelagerte Kontrollen durchgeführt werden, um den Kontrolldruck auf die Szene hochzuhalten.

Heilbronn: Auseinandersetzung im Bereich Hafenstraße

Zu einer Auseinandersetzung, bei der Personen verletzt wurden, kam es in der Nacht auf Sonntag in der Hafenstraße in Heilbronn. Mehrere Unbekannte schlugen gegen 2.15 Uhr, vermutlich mit Gegenständen, aufeinander ein. Die Ermittlungen zum genauen Hergang der Tat und den Beteiligten dauern an. Es wurden mehrere Fahrzeuge beschädigt.

Etwa eine Stunde später warfen Unbekannte aus einem Pkw eine wohl mit Benzin gefüllte, angezündete Glasflasche in Richtung des Eingangsbereichs einer Diskothek in der Hafenstraße. Die Flasche ging in Flammen auf, verletzt wurde jedoch niemand. Der Brand konnte von den Personen vor Ort gelöscht werden. Die Ermittlungen dauern an.

