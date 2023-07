Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 10.07.2023 mit Berichten aus dem Präsidiumsbereich

Heilbronn (ots)

Im Verlauf des Sonntags kam es zu mehreren Klein- und Flächenbränden im Bereich des Polizeipräsidiums Heilbronn. Die Brände wurden in der Zeit zwischen 13 Uhr und 19 Uhr gemeldet.

Künzelsau-Mäusdorf Richtung Nitzenhausen: Bei Arbeiten auf einem abgedroschenen Acker geriet das dort befindliche Stroh in Brand. Das Feuer breitete sich auf einer Fläche von rund zwei Hektar aus. Es entstand Sachschaden von circa 500 Euro.

Kupferzell-Feßbach, Im Weiler: In einer Scheune begann frisch gelagertes Heu aufgrund der Wärmeentwicklung zu kokeln. Hierdurch bildeten sich Rauch und kleine Glutnester. Das Heu wurde durch die Feuerwehr aus der Scheune gebracht. An diesem entstand Sachschaden von rund 200 Euro, das Gebäude blieb unbeschädigt.

Hardheim-Rüdental, Streitweg: Während des Pressens von Stroh in Rundballen entstand vermutlich ein Gerätedefekt, beim dem sich Rauch bildete. Der Fahrer der Presse fuhr zum Gehöft, um den Brand dort zu löschen. Hierbei atmete er Rauchgase ein und wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Die Untersuchung ergab keine Verletzungen. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Die Höhe des Sachschadens an der Presse ist unbekannt.

Lauffen, Gewann "Schmalgrube", Nähe Bahnlinie: Aus bisher unbekannten Gründen geriet Stroh auf einem abgedroschenen Acker in Brand. Durch die starke Rauchentwicklung war auch die nahe gelegenen Bahnlinie Würzburg - Stuttgart betroffen, der Zugverkehr musste aber nicht eingestellt werden. Es entstand Sachschaden von rund 1.000 Euro.

K 2008 Langenbrettach Richtung Cleversulzbach: Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts entstand an einer Stromleitung an einem Mast ein Feuer. Aufgrund des Feuers schmolz die Isolierung und tropfte auf die Vegetation darunter, weshalb sich der Brand auf einer Fläche von rund 10 Quadratmetern ausbreitete. Die Feuerwehr löschte die Fläche. Durch den Kabelbrand kam es in mehreren Ortsteilen zu Stromausfall.

Hardthausen-Lampoldshausen: Aus bisher unbekannter Ursache entstand an einem Strommast ein Feuer, das eine darunter befindliche Grasfläche von rund 40 Quadratmetern in Brand steckte. Der entstandene Sachschaden wird als gering eingeschätzt.

Neunkirchen, Am Kirschbaum: Ein Baum geriet vermutlich aufgrund von Funkenflug von einer Hochspannungsleitung in Brand. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen.

