POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 08.07.2023 mit einem Bericht aus dem Stadtkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Am Samstag, gegen 09.45 Uhr, meldeten mehrere Anrufer über Notruf eine starke Rauchentwicklung über dem Stadtgebiet Heilbronn im Bereich Böckingen. Es stellte sich heraus, dass auf einem Gartengrundstück in der Großgartacher Straße ein Brandgeschehen entstanden war. Aus bislang unbekannter Ursache entstand dort ein Vegetationsbrand. Ein auf dem Grundstück befindliches Gartenhaus sowie ein Unterbau wurden durch das Feuer erfasst. Während der Unterbau komplett niederbrannte, wurde das Gartenhaus durch das Feuer so stark in Mitleidenschaft gezogen, dass es in der Folge wohl abgerissen werden muss. Personen wurden nicht verletzt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 10.000 Euro. Neben der Polizei waren die Feuerwehr mit 50 Einsatzkräften und 10 Fahrzeugen sowie der Rettungsdienst vor Ort. Für die Dauer der Löscharbeiten musste die betreffende Stadtbahnstrecke Heilbronn-Eppingen gesperrt werden. Das Polizeirevier Heilbronn-Böckingen hat die Ermittlungen zum Brandgeschehen aufgenommen.

